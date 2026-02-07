La Ceremonia de Apertura de los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que se llevaron a cabo este viernes, fue concebida como un relato coral exhibió un lienzo en movimiento que, propuso escenas de impacto visual y una partitura cargada de simbología que atravesó la identidad italiana en clave contemporánea.

La narrativa de “Armonía”, tema oficial de la ceremonia, sostuvo una partitura visual y musical que hilvanó grandes números corales con momentos íntimos, reforzando el mensaje de inclusión, unidad y paz que propicia el Movimiento Olímpico. Se realizó un diálogo entre naturaleza y ciudad, entre el Pre-renacimiento de Dante Alighieri y el Renacimiento de Leonardo da Vinci con los lenguajes de la moda, el diseño y el cine, donde se incluyeron homenajes a Giorgio Armani y Rafaela Carrá y se hizo referencia a Federico Fellini y el escultor Antonio Canova.

La Ceremonia Inaugural reunió figuras estelares sobre el escenario del estadio San Siro de Milán. Encabezaron la grilla al tiempo que aportaron glamour y talento a la noche: Mariah Carey que cantó "Nel blue, dipinto di blu” de Doménico Modugno (conocida como “Volare") y “Nothing is impossible”, Andrea Bocelli interpretó “Nessun Dorma” de Giacomo Puccini y Laura Pausini que entonó los acordes del himno nacional italiano. También se lucieron sobre el escenario Pierfrancesco Favino, Sabrina Impacciatore, Ghali, Cecilia Bartoli y Lang Lang, en un cruce de géneros musicales que fue de la lírica al pop y del rap a la gran tradición del bel canto.

Además, la gran fiesta inicial presentó una innovación simbólica y tecnológica: el encendido dual del pebetero. Por primera vez, dos calderas olímpicas ardieron de manera sincronizada, una en el Arco della Pace de Milán y otra en la Piazza Dibona de Cortina d’Ampezzo. Inspiradas en los “nudos” de Leonardo da Vinci, las estructuras —fabricadas en aluminio aeronáutico y equipadas con sistemas de LED y mecanismos de apertura con bajo impacto acústico y de emisiones— articularon 1.440 piezas y un diseño concebido para la seguridad del público y la sostenibilidad.

En este marco y con la misma dinámica, la bandera argentina flameó y encabezó el desfile de sus atletas también en dos ciudades: en Cortina d’Ampezzo con Francesca Baruzzi Farriol y en Predazzo con Franco Dal Farra, quienes portaron con orgullo y emoción la celeste y blanca. Tiziano Gravier desfiló en Livigno y, por parte, del Comité Olímpico Argentino (COA), acompañaron a la delegación desde las tribunas el presidente Mario Moccia y el secretario general Víctor Sergio Groupierre.

La apertura oficial de la 25º edición de los Juegos Olímpicos de Invierno fue una declaración de intenciones para unos Juegos que prometen quedar en la historia. Con el fuego olímpico encendido a la vez en Milán y Cortina, comienza el capítulo deportivo: El domingo 8, la delegación nacional afrontará las primeras presentaciones en esquí alpino (Francesca Baruzzi Farriol y Nicole Begue) y esquí de fondo (Franco Dal Farra y Mateo Sauma), y el lunes 9 Verónica Ravenna, única representante en luge, hará su presentación.