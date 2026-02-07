"Cuti" Romero expulsado y Tottenham cae ante Manchester United

Por la vigesimoquinta (25ª) fecha de la Premier League, Tottenham no solo perdió 2 a 0 ante Manchester United, sino que además sufrió la expulsión del argentino Cristian "Cuti" Romero a los 28 minutos del primer tiempo y se perderá los próximos cuatro compromisos ligueros. Además, se trata de la novena roja de su carrera.

Promediando la media hora, el ex-Atalanta y Belgrano de Córdoba tomó la pelota en su campo y quiso salir jugando luego de ganarle la posición de manera categórica a Matheus Cunha. De esta forma, al momento de arrancar se topó con Casemiro y, fiel a su estilo agresivo de juego, le dejó la pierna, propinándole un fuerte planchazo, lo que derivó en el cartón rojo de manera inmediata.

Lo cierto es que el cordobés, pese a afrontar una gran temporada siendo capitán e incluso mostrando una faceta goleadora en el equipo, viene de realizar varias publicaciones en redes sociales en contra de la dirigencia del club por la falta de planificación deportiva.

En cuanto al partido, la llegada de Michael Carrick al primer equipo parece haberle lavado la cara a los Red Devils, que obtuvieron su cuarta victoria al hilo gracias a los goles de Bryan Mbeumo, diez minutos después de la roja a "Cuti", y Bruno Fernandes, cerca del cierre del partido. Además, Lisandro Martínez fue de arranque y completó todo el partido. Cabe mencionar que, en esta racha de triunfos, además de los Spurs, vencieron al líder Arsenal y al City en el clásico de la ciudad.

Para seguir prolongando su buen momento, los de Carrick se medirán en la próxima jornada ante West Ham, mientras que los dirigidos por Thomas Frank deberán afrontar los próximos cuatro encuentros (Newcastle, Arsenal en el clásico de Londres, Fulham y Crystal Palace) sin su capitán. Así las cosas, el United se ubica cuarto con 44 unidades mientras que los de la capital de Inglaterra se hunden en la 14º posición con 29 puntos cosechados.