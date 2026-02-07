¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 07 de Febrero, Neuquén, Argentina
UN TORNEO QUE CRECE

Se lanzó la quinta edición del Mundialito Femenino en General Roca

Se jugará del sábado 14 al martes 17 de febrero en tres escenarios de General Roca y contará con la participación de más de mil jugadoras de distintas categorías. 

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 16:11
Se lanzó este viernes la quinta edición del Mundialito Femenino 2026 que se jugará desde el sábado 14 de febrero y se extenderá hasta el martes 17. Se disputará en tres escenarios de General Roca: el estadio Luis Maiolino, el Complejo Deportivo Roca y el predio municipal ubicado en la zona norte de la ciudad.

La presentación del torneo se realizó este viernes en el auditorio del diario de la ciudad rionegrina y contó con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; la intendenta de General Roca, María Emilia Soria; el secretario de Deportes de la provincia, Nahuel Astutti; y el presidente y vicepresidente del Deportivo Roca, Jorge Escaris y Fabián Zgaib, junto a integrantes de la comisión organizadora.

A lo largo de las cuatro jornadas, las jugadoras participarán en distintas categorías: Sub-12, Sub-14 (la principal) y Sub-16, mientras que las Sub-8 y Sub-10 tendrán carácter recreativo. Los equipos competirán por la Copa de Oro, la Copa de Plata y la Copa Estímulo y cada categoría estará conformada por tres grupos integrados por cuatro o cinco equipos.

Se sortearon las zonas y quedaron dispuestas de esta manera, para las categorías Sub 12, 14 y 16

En Sub-12

En la zona A jugarán Deportivo Roca, Pueblo Viejo, Lala Gym de Chubut y Tomateras de Lamarque.

En la B participarán Huahuel Niyeo de Ingeniero Jacobacci, Barrio Norte y 18 de Diciembre (ambos de Roca) y Pinchitas de Bariloche.

En la C estarán Academia Ferro de Neuquén, Deportivo Noroeste, CAI de Comodoro Rivadavia, CET Patagonia de Ingeniero Jacobacci y Círculo Italiano de Villa Regina.

En Sub14

En la zona A jugarán Deportivo Roca, CAI Naranja de Comodoro Rivadavia, Luna Park de Bariloche y Pueblo Viejo de Roca.

En la B, Atlético Neuquén, Unión FEM, Lala Gym de Chubut y Pinchitas de Bariloche.

En la C, Academia Ferro de Neuquén, Tomateras de Lamarque, Princesitas y CAI Blanco de Comodoro Rivadavia.

En Sub16

La zona A contará con Deportivo Roca, Atlético Neuquén, Academia Ferro de Neuquén y Lala Gym de Chubut.

En la B, CAI de Comodoro Rivadavia, 4 de Octubre de Cervantes, Círculo Italiano de Villa Regina y Unión FEM de Roca.

En la C, Peña Azul y Oro de Viedma, Torino de El Bolsón, Pinchitas de Bariloche y Experimental de Cinco Saltos.

 

