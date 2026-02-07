Se lanzó este viernes la quinta edición del Mundialito Femenino 2026 que se jugará desde el sábado 14 de febrero y se extenderá hasta el martes 17. Se disputará en tres escenarios de General Roca: el estadio Luis Maiolino, el Complejo Deportivo Roca y el predio municipal ubicado en la zona norte de la ciudad.

La presentación del torneo se realizó este viernes en el auditorio del diario de la ciudad rionegrina y contó con la presencia del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck; la intendenta de General Roca, María Emilia Soria; el secretario de Deportes de la provincia, Nahuel Astutti; y el presidente y vicepresidente del Deportivo Roca, Jorge Escaris y Fabián Zgaib, junto a integrantes de la comisión organizadora.

A lo largo de las cuatro jornadas, las jugadoras participarán en distintas categorías: Sub-12, Sub-14 (la principal) y Sub-16, mientras que las Sub-8 y Sub-10 tendrán carácter recreativo. Los equipos competirán por la Copa de Oro, la Copa de Plata y la Copa Estímulo y cada categoría estará conformada por tres grupos integrados por cuatro o cinco equipos.

Se sortearon las zonas y quedaron dispuestas de esta manera, para las categorías Sub 12, 14 y 16

En Sub-12

En la zona A jugarán Deportivo Roca, Pueblo Viejo, Lala Gym de Chubut y Tomateras de Lamarque.

En la B participarán Huahuel Niyeo de Ingeniero Jacobacci, Barrio Norte y 18 de Diciembre (ambos de Roca) y Pinchitas de Bariloche.

En la C estarán Academia Ferro de Neuquén, Deportivo Noroeste, CAI de Comodoro Rivadavia, CET Patagonia de Ingeniero Jacobacci y Círculo Italiano de Villa Regina.

En Sub14

En la zona A jugarán Deportivo Roca, CAI Naranja de Comodoro Rivadavia, Luna Park de Bariloche y Pueblo Viejo de Roca.

En la B, Atlético Neuquén, Unión FEM, Lala Gym de Chubut y Pinchitas de Bariloche.

En la C, Academia Ferro de Neuquén, Tomateras de Lamarque, Princesitas y CAI Blanco de Comodoro Rivadavia.

En Sub16

La zona A contará con Deportivo Roca, Atlético Neuquén, Academia Ferro de Neuquén y Lala Gym de Chubut.

En la B, CAI de Comodoro Rivadavia, 4 de Octubre de Cervantes, Círculo Italiano de Villa Regina y Unión FEM de Roca.

En la C, Peña Azul y Oro de Viedma, Torino de El Bolsón, Pinchitas de Bariloche y Experimental de Cinco Saltos.