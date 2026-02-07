Febrero se presenta como un mes cargado de movimiento y transformaciones, muy distinto a la energía que marcó enero. Desde la mirada astrológica, este período trae novedades, replanteos y oportunidades que invitan a avanzar con mayor claridad. Las configuraciones planetarias marcan un ritmo diferente, donde las decisiones tomadas pueden tener impacto a largo plazo.

En ese contexto, la reconocida astróloga Jimena La Torre analizó cómo influye el tránsito de Mercurio en Piscis y detalló qué signos del zodíaco se verán más beneficiados durante febrero. Según explicó, el tiempo comienza a fluir a favor, habilitando cambios positivos tanto en el plano emocional como en el profesional.

Para Aries, el mes llega con impulso y proyección. “Lograrán aumentar en los proyectos a futuro con Mercurio en Piscis. El amor te responde siempre con señales claras. Todo beneficio para que crezcas más y consolides logros”, señaló Jimena La Torre, destacando avances concretos y respuestas claras en el plano afectivo.

En el caso de Tauro, febrero activa la creatividad sin perder el eje personal. “Con Mercurio en Piscis, tendrás estímulos para activar tu inteligencia creativa, sacarte del molde sin perder el rumbo personal. Fuerza para desarrollar tu excelente trabajo con visión firme a futuro”, aseguró la astróloga.

Para Géminis, la energía del mes potencia los ideales laborales y las sociedades. “La presencia de Mercurio en Piscis te ayuda a conseguir que tus ideales en el trabajo se vean potenciados con mucha creatividad aplicada. Seguís tu camino con éxito junto a un socio o pareja clave”, explicó Jimena La Torre.

Los nacidos bajo Cáncer tendrán un rol clave en su entorno cercano. “Te encontrás con amigos a quienes rescatar de problemas, tu corazón y tu creatividad son muy solicitados con Mercurio en Piscis activo. Hablás con tu equipo y lográs desafíos nuevos con apoyo”, afirmó la especialista.

Para Leo, febrero propone orden emocional y decisiones firmes. “Con Mercurio en Piscis ordenas tu vida emocional, tus pensamientos se alinean con tu corazón y tu creatividad natural fluye mejor. Lo primero es la justicia, cortas con lo que no va más”, remarcó Jimena La Torre.

Finalmente, Virgo atraviesa un período de aprendizaje compartido. “Mercurio en oposición te incita a depender un poco de la persona que tenés al lado, las mejores decisiones creativas se toman de a dos. Retomas un trabajo que dejaste olvidado con constancia”, concluyó la astróloga, anticipando crecimiento sostenido.