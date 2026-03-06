Franco Colapinto ya está en acción, arrancó la temporada 2026 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia que se correrá en la madruga del domingo. Hoy viernes se disputaron las primeras prácticas con un sabor amargo para el piloto argentino en los resultados, que encendió las alarmas luego de ser captado con problemas en su vista.

En la segunda práctica oficial, Colapinto quedó en la posición 18 y post cesión, debió ser asistido por un auxiliar del equipo producto de molestias en uno de sus ojos. La escudería confirmó mediante un comunicado que “¡Tuve un pequeño problema con un poco de hielo seco y residuos en el ojo al final de la segunda sesión de entrenamientos libres!” remarcando además que “Afortunadamente, no fue demasiado grave y no hay motivo real de preocupación".

Por su parte, el piloto argentino expresó que “Me tiraron hielo seco y me quemó un poco una parte de ojo, pero ya estoy mejor. Tengo anestesia, pero ahora con unas cremas y unas gotas creo que voy a andar mejor”.

Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly no tuvieron los resultados esperados en las primeras prácticas disputadas este viernes. El argentino fue 18° con un tiempo de 1:22.61, mientras que el francés se ubicó en el puesto 16° 1:22.167.

Este viernes iniciará la última tanda de entrenamientos, desde las 22.30hs (Hora de Argentina). Posteriormente será la clasificación desde las 2 am ya del día sábado, pensando el orden de larga del Gran Premio de Australia, que se correrá el domingo desde las 1am.