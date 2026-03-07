El inicio del 2026 es un competo Deja Vú para el argentino Franco Colapinto (1 minuto 21 segundos y 270/1000) en la Fórmula 1 y es que a pesar del cambio de motor en los Alpine, el piloto nacional partirá desde la posición número 16 en el Gran Premio de Australia por la primera fecha del campeonato que tendrá a George Russell en la pole (1 minuto 18 segundos y 518/1000), arriba de un Mercedes Benz.

Los motores de la estrella de plata funcionan. De hecho, el equipo oficial se quedó con este primer lugar en las manos del británico, pero dentro de la estructura de los franceses los impulsores no arrancan. El compañero de Colapinto, Pierre Gasly, se ubicó 14°, una fila antes que el de Pilar por lo que hay algo que sigue estando mal dentro del equipo.

Mercedes festejó el 1-2 porque detrás de Russel quedó el italiano Kimi Antonelli a sólo centésimas. Isaaac Hadjar de Red Bull completó el podio, casi un segundo más retrasado que el dueño de la pole.

La grilla completa de la primera fecha en la Fórmula 1 2026. Manda Russell y Verstappen al fondo por un accidente.

El fallido en conferencia

Visiblemente molesto con este arranque, Colapinto reconoció en rueda de prensa las dificultades del auto en pista. “Tenemos una idea de cuáles son las fallas, pero es muy difícil llevarlo a pista, corregirlo, es algo que lleva años…”, había soltado, pero inmediatamente entre risas corrigió: “Espero que años no, semanas, meses”.

Flavio Briatore, Pierre Gasly y Franco Colapinto, analizando al Alpine en este complejo inicio del 2026 para el equipo.

La primera final irá en la madrugada del domingo en la Argentina, a partir de la 1 y para algún desprevenido, a no sorprenderse con el punto de partida de Max Verstappen, es que el tetracampeón de la Fórmula 1 protagonizó un despiste y estará partiendo desde el fondo de la grilla, en el puesto 20.