Comenzó la actividad oficial de la Fórmula 1, De cara al Gran Premio de Australia, Franco Colapinto quedó en el puesto 16 de la clasificación con un auto nuevo, que tiene sus fallas lógicas de inicio de temporada. “Es muy difícil solucionarlo tan rápido”, expresó el piloto argentino

Para Alpine, no fueron los resultados iniciales esperados; Franco Colapinto quedó en el puesto 16 y Gasly 14 en la clasificación de la madrugada del sábado, donde se vio un auto con problemas lógicos de inicio de temporada.

En charla con la prensa, el piloto de Pilar analizó la clasificación y los problemas, “lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes y trabajar con eso”, agregando además que “va a haber que trabajar para entender la diferencia y creo que vamos por buen camino”.

Así mismo resaltó que la mejora de la monoplaza lleva tiempo, y trabajo por parte del equipo, “lleva semanas de proceso diseñar una parte de un auto que al final te vas dando cuenta de las cosas que le faltan. Llevar el auto del simulador a la realidad en pista es difícil”, sostuvo el piloto que está haciendo su debut como titular en una temporada; “si bien el campeonato es largo, va a ser importante evolucionar rápido”.

Por su parte Pierre Gasly, compañero de equipo, siguió con la misma sintonía, manifestando que “Hay decepción a todos los niveles, esperaba algo mejor que esto. Problemas a todos los niveles: energía, neumáticos, coche, falta de rendimiento. Lo he dado todo. Nos falta mucho rendimiento. Partimos de más lejos de lo previsto", sostuvo

El domingo en el Albert Park de la ciudad de Melbourne, George Russell partirá desde el primer cajón, seguido por Kimi Antonelli, ambos de Mercedes. Tercero estará Isack Hadjar, acompañado en la fila por Charles Leclerc.