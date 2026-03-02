Los dirigentes de los clubes Maracacinho y Experimental decidieron jugar Copa Ciudad de Cinco Saltos entre varias divisiones de las instituciones que en el 2026 disputarán la primera edición de la categoría B de la Liga Deportiva Confluencia.

Buena cantidad de publico, siguió las alternativas de los encuentros, se jugó en ambas canchas, partidos de ida y vuelta, siendo los dos en una oportunidad locales, con buena respuesta de los aficionados, sobre todo en las divisiones formativas, por jugar ante el rival de la ciudad con todo lo que significa.

Pero estos partidos, que podrían haber pasado desapercibidos en el planeta fútbol nacional, tomaron una trascendencia inusual, por un hecho ocurrido en uno de los enfrentamientos.

En el festejo de un gol del elenco de Maracacinho, los jugadores se dirigieron a celebrarlo con sus hinchas, parciales, amigos y familiares, por el entusiasmo del festejo del gol anotado, se colgaron del alambrado y este se vino abajo. Por suerte, nadie resultó lastimado, ni los de adentro ni de los afueras del terreno de juego. Pese a la preocupación lógica que se vivió en el momento del hecho.

Si bien Maracacinho cayó por 2 a 1, luego se impuso por penales y se quedó con la Copa Ciudad de Cinco Saltos.

En estos tiempos, el video recorrió el país, se debe a que varias plataformas de cuentas pertenecientes a páginas del ascenso en Instagram, Facebook y Twitter postearon lo ocurrido. Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales, no solo en Argentina, sino en el mundo de internet.

Por suerte, lo ocurrido, no pasó a mayores. Hasta resultó una circunstancia simpática. Las redes sociales hoy determinan, que un partido amistoso entre dos equipos de inferiores por un trofeo de una copa de una ciudad, llegó a lugares impensados. Tiempos modernos.