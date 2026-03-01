Con partidos que se llevaron a cabo entre sábado y domingo, se pusieron en marcha los cuartos de final de la Copa Provincial Femenina 2026 que organiza la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe).

Con tres cotejos se jugó el sábado donde Confluencia sacó una buena diferencia en el norte de la provincia, 4 de Agosto hizo valer su localía ante Pacífico, mientras que el duelo entre las Dinitas y las tricolores quedó igualado.

Confluencia mostró credenciales en el norte, goleó a Chos Malal por 6-1, dejando la serie a su servicio para la vuelta de local. Por su parte, 4 de Agosto hizo valer su localía en la primera capital que tuvo la provincia, superó al juvenil elenco de Pacífico por 2 a 0, dejando una buena diferencia de cara a la ida.

En el General San Martín en el barrio Bouquet Roldán, Atlético Neuquén y Maronese en duelo de equipos de la capital, dejaron todo abierto de cara a la ida, igualaron 1 a 1 en casa del tricolor.

Este domingo en La Chacra de Independiente de Neuquén en la zona ribereña de la ciudad, en otro choque de equipos capitalinos, Unión Vecinal se impuso por 3 a 1 a Las Rojitas, buen resultado para las de Colonia Valentina.

Los encuentros de vuelta serán el próximo fin de semana, todos ellos en Neuquén capital. Como al igual que en el masculino, las semifinales y la final serán en cancha neutral y a un solo partido.

Fuente y Data Informativa: Neuquén Deportivo