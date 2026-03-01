En el estadio Mario Alberto Kempes, Talleres empata 0 a 0 con San Lorenzo de Almagro por la octava fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional, con arbitraje de Nicolás Ramírez.

La primera parte fue marcada por el domingo del conjunto local que sumó argumentos como para sacar ventaja, pero le faltó ser más contundente en algunos de los ataques que gestó ante un rival que se insinuó sólo en los primeros minutos, pero que se terminó aferrando al empate transitorio ante un multitud en el mundialista cordobés.

Una de las más claras para la T fue la de Valentín Dávila a los 12 minutos que tomó mal parada a toda la última línea del Cuervo. A pura velocidad, el juvenil corrió desde la mitad de la cancha, pero se fue quedando sin ángulo cuando le achicó el arquero Orlando Gill y Ezequiel Herrera sacó la pelota en la línea.

La segunda parte fue parecida, aunque el ímpetu del Matador cordobes fue membrano a medida que se acercaba el final. Punto valioso para la formación de Damián Ayude que en silencio comienza a acomodar las estadísticas en el presente Apertura y se sotiene entre los 8 de su zona.

Formaciones:

Talleres: Guido Herrera, Alex Vigo, Matías Catalán, Santiago Fernández, Augusto Schott, Giovanni Baroni, Matías Galarza, Juan Sforza, Ulises Ortegoza, Valentín Dávila, Ronaldo Martínez. DT: Carlos Tevez.

San Lorenzo: Orlando Gill, Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathías De Ritis, Gonzalo Abrego, Nicolás Tripichio; Agustís Ladstatter, Luciano Vietto, Mauricio Cardillo, Alexis Cuello. DT: Damián Ayude..

La previa

Dos equipos con un andar irregular, pero transitoriamente dentro de la zona de clasificación. San Lorenzo llega luego de dos partidos en 48 horas y 4 puntos acumulados, primero ganando 2-0 a Estudiantes de Rio Cuarto, y posteriormente empatando 1 a 1 con Instituto. Ahora llega el tercer equipo cordobés en fila, esta vez la T como visitante.

El elenco que conduce Damián Ayude acumula 11 puntos producto de tres triunfos, dos empates y dos caídas. Ocupa el sexto puesto en el grupo A, y en caso de ganar quedaría a solo un punto de los líderes Estudiantes y Vélez.

Por su parte el equipo que dirige Carlos Tevez, llega de caer ante Central Córdoba por 2 a 0, derrota que cortó la racha de dos triunfos seguidos, la más resonante frente a Central por 1 a 0 en Rosario.

Vietto viene de marcar el empate ante Instituto

La “T” acumula diez puntos en el Grupo A y ocupa el octavo y último puesto de clasificación. Para los cordobeses será vital conseguir el triunfo, para comenzar a afianzarse en un torneo donde ganó tres, perdió la misma cantidad e igualó en una ocasión.

Datos del partido:

Hora: 22:15

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Mario Alberto Kempes