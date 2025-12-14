El argentino Franco Colapinto, quien terminó la temporada 2025 de la Fórmula 1 sin sumar puntos y continuará siendo piloto de Alpine durante 2026, despidió el año y prometió regresar pronto a la actividad mediante un mensaje en sus redes sociales, el cual tuvo que modificar por las confusas reacciones de sus fanáticos.

En primer lugar, Colapinto escribió: “Se van a extrañar las carreritas y el 43, pero dentro de poco volvemos”. A raíz de este mensaje, muchos usuarios creyeron que cambiaría de número el venidero calendario. “Cómo qué vas a cambiar el 43”, respondió una seguidora en los comentarios de la publicación.

Ante la confusión, el pilarense de 22 años editó el texto: “Se van a extrañar las carreritas, pero de pronto volvemos”.

Desde su irrupción en El Gran Circo, el bonaerense utiliza el 43 en su monoplaza a modo de homenaje para su padre, Aníbal, quien compitió en el Turismo Nacional con ese número, por gusto personal.

A pesar de ser una constante para los Colapinto, el número 43 es toda una rareza en la F1, hasta la llegada del argentino hacía 41 años que nadie lo pintaba en su auto. Vale mencionar, no obstante, que se transformó en el 15º (decimoquinto) piloto en utilizarlo.

Un dato no menor: nunca un piloto había sumado puntos en F1 con el 43 hasta que lo hizo Colapinto en el GP de Azerbaiyán, cuando terminó octavo y le dio cuatro unidades a Williams luego de su gran actuación en el callejero de Bakú.