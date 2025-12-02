Aunque la temporada 2025 todavía espera su cierre en Abu Dhabi, Alpine se adelantó a todos y movió el tablero: anunció oficialmente la fecha de presentación del A526, el auto con el que Franco Colapinto y Pierre Gasly enfrentarán la profunda revolución técnica que marcará el inicio de la Fórmula 1 2026. El lanzamiento será el 23 de enero en Barcelona, a las 12.30 (17.30 hora argentina), en un evento que abrirá un ciclo completamente nuevo para la escudería francesa.

El comunicado del equipo confirmó que los dos pilotos, junto a los directivos y sponsors principales, formarán parte de la presentación. La primera aparición en pista del A526 llegará rápido: entre el 26 y el 30 de enero, Alpine realizará un test privado en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde Colapinto comenzará a adaptarse a un monoplaza distinto en todo sentido. Después llegará el turno de las pruebas oficiales en Bahréin, previstas del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero, antes del estreno del campeonato el 8 de marzo en Australia.

Más allá de la estética y de la ingeniería del nuevo auto, el verdadero punto de inflexión para Alpine será el estreno del motor Mercedes, que reemplazará a la unidad de potencia Renault. Las versiones que circularon durante el GP de Qatar dispararon el optimismo: según el exdirector Marcin Budkowski, la marca alemana es la única que llega con el desarrollo 2026 a tiempo y sin sobresaltos.

Mientras tanto, otros proveedores atraviesan contratiempos: Honda y Aston Martin trabajan a contrarreloj, Audi aún no logra resolver detalles clave, Ferrari debió rediseñar componentes internos y Red Bull Powertrains continúa con demoras junto a Ford. Un escenario donde, en teoría, Mercedes parte con ventaja y puede darle a Alpine —y a Colapinto— un salto de fiabilidad y rendimiento que el equipo no tuvo en 2025.

El cambio no es menor: el A525 quedó catalogado como uno de los autos más flojos de la grilla, con problemas aerodinámicos y mecánicos que condicionaron toda la temporada. Por eso, el combo de nuevo motor, nueva transmisión y nueva suspensión entusiasma al entorno del piloto argentino, que afrontará su segundo año en la categoría con un panorama mucho más prometedor.

La F1 2026 marcará, además, un rediseño completo de los monoplazas: autos más pequeños, neumáticos reducidos y unidades de potencia divididas 50% en combustión y 50% eléctrica. Un salto técnico enorme que obliga a esperar los tests para conocer el verdadero potencial del A526. Pero en la previa, una cosa está clara: Franco Colapinto tendrá una herramienta nueva para pelear más arriba. Y Alpine, por primera vez en mucho tiempo, vuelve a creer.