La selección argentina de handball dio un paso histórico rumbo al Mundial 2027. Por primera vez ocupará un lugar entre los cabezas de serie en el sorteo. La conquista del Torneo Sur-Centro en enero le aseguró al equipo nacional una posición privilegiada de cara a la fase de grupos.

Según informó la Federación Internacional de Handball (IHF), Los Gladiadores integrarán el Bombo Uno. Allí compartirá ubicación con potencias como la campeona vigente Dinamarca, la anfitriona Alemania, la subcampeona Croacia, además de Islandia, Portugal, Suecia y Egipto.

Estar en ese primer copón le permitirá evitar a varios gigantes en el arranque del certamen, algo clave pensando en la clasificación a la siguiente ronda. De esta manera, la Albiceleste no podrá cruzarse en la etapa inicial con los seleccionados más pesados del cuadro.

Distinta es la realidad de Brasil. El elenco brasileño -que cayó en la final del Sur-Centro frente a Argentina- quedó ubicado en el Bombo 3 y ya sabe que podría toparse con una potencia del 1 y otra selección fuerte del 2, como Francia, lo que complica su panorama desde el arranque.

Aquel título regional tuvo un valor especial: fue el primero desde 2020 y cortó una racha adversa ante la Verdeamarela, que se había quedado con las ediciones 2022 y 2024, ambas frente al representativo nacional.

El sorteo del Mundial se realizará el miércoles 10 de junio, mientras que la competencia tendrá lugar del 13 al 31 de enero de 2027 en Múnich, Alemania. Con el lugar asegurado en el copón principal, la ilusión argentina empieza a tomar forma.