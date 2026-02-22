¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 22 de Febrero, Neuquén, Argentina
Un peligro

Tsunoda rompe hasta los Red Bull de exhibición

El japonés que dejó de ser parte de la grilla de Fórmula 1 por sus malos resultados de todo el 2025, tuvo un percance en California que destruyó un auto campeón.

Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Domingo, 22 de febrero de 2026 a las 17:49
Espectacular imagen de Yuki Tsunoda apenas descendido del Red Bull que prendió fuego en California.

Durante un show de Red Bull en California, el auto de Yuki Tsunoda se prendió fuego de manera repentina en plena exhibición, su primera salida en sociedad tras su salida de la grilla para el 2026.

Al japonés que dejó la Fórmula 1 pero no a la escudería de los Toros por su pésimo 2025 se le prendió fuego una joya del equipo en Estados Unidos. Mientras el piloto hacía piruetas sobre el asfalto, en pleno show road, el famoso RB7 con el que el alemán Sebastian Vettel alcanzó el título en 2011, el coche comenzó a tirar humo en la parte trasera tras una parada en la zona de Marina Boulevard. En sólo algunos de segundos, las llamas avanzaron rápidamente en el auto.

Fueron los propios espectadores quienes alertaron al asiático al grito de “fuego” y “sal de ahí, Yuki”, quien hizo caso y con suma calma se quitó los cinturones de seguridad y descendió del vehículo sin mayores sobresaltos, mientras los equipos de asistencia actuaron de inmediato.

No es la primera de estas características que vive el piloto de 25 años. En 2024, mientras llevaba a cabo una gira promocional en Asia como integrante de Racing Bulls, el segundo equipo de la misma marca energizante, sufrió un incidente idéntico en la ciudad de Taichung, Taiwán.

Lo cambiaron por un francés

Isack Hadjar se convirtió en el piloto número 2 de Red Bull para la temporada 2026 de la Fórmula 1. El francés acompañará a Max Verstappen que fue notable en su rendimiento respecto al japonés durante la última temporada.

Casi en todas las fechas del campeonato pasado, el neerlandés fue el único capaz de generarle puntos a la escudería que sostuvo al japonés sólo por una cuestión económica ya que los sponsors de Tsunoda son de los mejores de todo el staff de pilotos.

 

