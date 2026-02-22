Con el inicio de un nuevo ciclo lectivo, la vuelta a clases es una oportunidad para poner el foco en la salud integral de niños y adolescentes, por lo que controles médicos al día, vacunación completa y hábitos saludables no solo previenen enfermedades sino que también impactan de forma directa en el aprendizaje, la atención y el bienestar emocional, mientras que, además, se debe realizar el apto físico escolar, un control clave para detectar a tiempo problemas de salud.

“El control de salud escolar anual permite evaluar el crecimiento y el desarrollo, el estado nutricional y detectar a tiempo dificultades visuales o auditivas que pueden afectar el rendimiento en el aula. También es el momento indicado para actualizar antecedentes de salud, identificar necesidades de apoyo y revisar el esquema de vacunación”, señaló la médica Valeria El Haj.

El Haj añadió: “La vacunación es una responsabilidad individual y comunitaria. El Calendario Nacional de Vacunación incluye vacunas obligatorias, gratuitas y disponibles en hospitales y centros de salud públicos, sin orden médica. Verificar el carnet y completar las dosis antes del inicio escolar -especialmente en el ingreso a primer grado y en la preadolescencia- es importante en un contexto de baja en la vacunación y mayor riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles en el ámbito escolar”.

Además, otro tema frecuente en esta etapa es la pediculosis, ya que se trata de una condición común en la población escolar, por lo cual, la detección temprana, la revisión periódica del cuero cabelludo y la consulta con el equipo de salud para tratamientos adecuados ayudan a evitar su propagación.

La alimentación también cumple un rol central en la vuelta a la rutina: un desayuno diario y viandas equilibradas, con frutas, verduras, lácteos y agua segura, favorecen la atención, la memoria y el rendimiento escolar. Sostener estos hábitos desde el hogar y reforzarlos en la escuela marca la diferencia.

“En cuanto al cuidado físico, es importante prestar atención a la carga de la mochila, que no debería superar el 15% del peso corporal, y al uso correcto de ambas correas para prevenir dolores de espalda. A esto se suman los cuidados diarios frente al sol y los mosquitos, especialmente en regiones con circulación de dengue, con el uso de protector solar, repelente y gorro para actividades al aire libre”, sostuvo El Haj.

En tanto, el uso de pantallas merece un capítulo aparte porque la exposición excesiva se asocia a dificultades en la concentración, el sueño y el rendimiento escolar. Limitar el tiempo de uso recreativo según la edad, evitar la multitarea digital y promover espacios de estudio libres de pantallas ayuda a recuperar la atención sostenida.

También es fundamental cuidar el descanso: dormir entre 8 y 10 horas por noche y evitar pantallas antes de acostarse mejora el aprendizaje y la regulación emocional.

“Por último, el acompañamiento familiar es un pilar del cuidado en edad escolar. La comunicación con la escuela, el refuerzo de rutinas, los hábitos de higiene, el juego libre y la actividad física cotidiana construyen un entorno más saludable para crecer y aprender.

La vuelta a clases no es solo un cambio de calendario: es una oportunidad para empezar el año con la salud en primer plano”, finalizó El Haj.

La importancia del apto físico

Con el inicio de cada ciclo escolar, miles de familias gestionan el apto físico escolar como un requisito obligatorio para que los chicos puedan participar de las actividades en la escuela, pero, en muchos casos, este certificado se resuelve con la simple firma de una ficha médica, sin controles reales ni evaluaciones profundas, lo que puede dejar pasar señales importantes sobre el estado de salud infantil.

“El apto físico escolar no debería entenderse como un trámite administrativo. Se trata de una evaluación médica integral que permite detectar de forma temprana alteraciones cardiovasculares, respiratorias, posturales o metabólicas, muchas de las cuales no presentan síntomas evidentes. Cuando no se realiza un control adecuado, estas condiciones pueden pasar desapercibidas y representar un riesgo durante la actividad física escolar” explica Mónica Álvarez (M.P. 08113).

En nivel inicial y primeros años de primaria, el apto físico escolar debe incluir una evaluación clínica completa: control de peso y talla, medición de la presión arterial, auscultación cardíaca y respiratoria, y revisión de antecedentes personales y familiares. Estos controles permiten acompañar el crecimiento y asegurar que el niño esté en condiciones de realizar actividad física acorde a su edad.

A partir de los 7 u 8 años, cuando la exigencia física dentro de la escuela comienza a aumentar, muchos profesionales recomiendan sumar estudios complementarios como el electrocardiograma.

Este examen sencillo y no invasivo permite evaluar el funcionamiento del corazón y detectar alteraciones que no se manifiestan en la vida cotidiana, pero que pueden aparecer durante el esfuerzo físico.

Durante la preadolescencia y adolescencia, el apto físico escolar cobra aún mayor relevancia, ya que, el crecimiento acelerado, los cambios hormonales y el aumento de la intensidad en las clases de educación física hacen necesario un control más exhaustivo. Además del examen clínico y el electrocardiograma, se evalúan aspectos como la postura, la capacidad respiratoria y la adaptación del organismo al esfuerzo.

Otro punto clave es la verificación del Calendario Nacional de Vacunación obligatorio, que es gratuito y obligatorio en Argentina.

En edad escolar se controlan especialmente los refuerzos de vacunas como triple viral, varicela, hepatitis B y triple bacteriana, y en la adolescencia se incorporan vacunas como meningococo y VPH.

Tener el esquema de vacunación completo no solo protege al niño, sino que también reduce el riesgo de brotes dentro del ámbito escolar.

Los especialistas remarcan que reutilizar certificados de años anteriores o firmar fichas sin evaluación médica puede generar una falsa sensación de seguridad porque cada año el cuerpo cambia, especialmente durante la infancia y la adolescencia y un control actualizado y completo es la mejor forma de prevenir riesgos y cuidar la salud de los chicos en la escuela.