El silencio del barrio Villa Unión se quebró el sábado por la tarde, cuando un operativo policial comenzó a desplegarse sobre la calle Avellaneda al 2300, en Choele Choel. Minutos después, la noticia empezó a circular entre vecinos y familiares: una mujer había sido hallada sin vida dentro de una vivienda. Con el correr de las horas, la investigación tomó un giro dramático y la causa quedó bajo la carátula de femicidio.

La víctima fue identificada como Sofía González, una mujer de 35 años cuya muerte generó profunda conmoción en la comunidad del Valle Medio.

Su repentina muerte impactó especialmente entre vecinos del barrio, que observaron el intenso movimiento policial sin imaginar inicialmente la gravedad del hecho.

El hallazgo ocurrió durante la tarde del sábado, cuando personal policial y de salud acudió al domicilio tras un alerta. Al ingresar, confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales, lo que activó inmediatamente el protocolo judicial.

La investigación, bajo sospecha de femicidio

La Fiscalía Descentralizada de Choele Choel inició una investigación penal que desde el primer momento fue encuadrada como femicidio, aunque las circunstancias exactas de la muerte aún intentan reconstruirse.

En el lugar trabajaron peritos del Cuerpo de Criminalística, quienes realizaron la recolección de pruebas y relevamientos técnicos dentro y fuera de la vivienda. Paralelamente, se tomaron testimonios a personas del entorno y vecinos, mientras los investigadores comenzaron a analizar cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los últimos movimientos de la víctima.

Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que también se busca a la pareja de la mujer, considerada una persona de interés para la investigación en esta etapa inicial.

Claves que busca la Justicia

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde la autopsia permitirá determinar con precisión la causa y el momento del fallecimiento, datos considerados fundamentales para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Mientras tanto, los investigadores trabajan en reconstruir las últimas horas con vida de González: quiénes estuvieron con ella, cuándo fue vista por última vez y qué ocurrió dentro de la vivienda antes del hallazgo.

La causa continúa en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, mientras la Justicia intenta esclarecer un hecho que volvió a encender la alarma por la violencia de género en la región.