En un atrapante cotejo, la selección Argentina de handball le ganó 26 - 25 a su par de Brasil y se consagró campeona del campeonato Sur-Centro que se disputó en Asunción y recuperó el título continental después de 6 años.

Los Gladiadores ya había conseguido la clasificación al Mundial del 2027 que se llevará a cabo en Alemania, y en la última fecha del certamen consiguió el festejo completo.

Un tanto agónico de Federico Giménez a quince segundos del final y una posterior defensa le dieron a la Argentina su noveno título en el continente, contando los siete anteriores obtenidos bajo el nombre de Panamericano. El Sur-Centro Asunción 2026 se suma a los Panamericanos San Pablo 2000, Villa Ballester 2002, Santiago de Chile 2004, Santiago de Chile 2010, Almirante Brown 2012, Canelones 2014 y Nuuk 2018 y Sur-Centro Maringá 2020.

Ambos equipos llegaban al duelo decisivo del certamen tras imponerse en sus cuatro partidos anteriores con autoridad, con la verdeamarela teniendo la ventaja del empate por contar con mejor diferencia de gol.

En el primer tiempo, Argentina dio vuelta un inicio esquivo y se fue al descanso arriba 14-12. En el complemento, los gladiadores supieron estirar diferencias de 19-15, pero en el cierre, fue Brasil quien encontró soluciones en ataca para dar vuelta el partido y entrar en definición de gol a gol, que terminó con gol de Giménez y el brazo salvador de Bono en la última posesión brasilera que sentenció el 26:25 y el título albiceleste.

En sus presentaciones previas, la selección argentina, que es entrenada por Rodolfo Jung, aplastó a Perú y a Paraguay con contundentes resultados de 49-17 y 45-15, respectivamente, mientras que después superó sin inconvenientes a Uruguay (35-18) y a Chile (37-23).