El defensor argentino Mariano Troilo fue el héroe de Parma en la victoria 1 a 0 sobre Milán en San Siro. El cordobés, que ya fue convocado por Lionel Scaloni a la selección Argentina, ganó en las alturas de un córner para establecer el resultado final del encuentro a falta de cinco minutos para el cierre y ayudar a su equipo a escalar posiciones en la Serie A.

Lo cierto es que, en líneas generales, el duelo fue casi un monólogo del Rossonero, que tuvo la mayor parte de la posesión e intentó con remates desde todos los puntos posibles del terreno de juego. Concretamente, tuvieron 23 disparos y siete de ellos al arco, pero bien rechazados tanto por la defensa como por el arquero de la visita, Edoardo Covi.

Sin embargo, Troilo se llevó todos los focos, no solo por el gol, que tuvo una emotiva dedicatoria a su abuelo, sino por sus estadísticas a nivel defensivo: no fue gambeteado en 90 minutos y fue el que más despejes realizó, además de que mostró una buena faceta en la salida de pelota con 30 de 35 pases acertados.

Cabe mencionar que al ex-Belgrano casi le anulan su tanto por una supuesta falta antes del cabezazo a la red, pero finalmente, tras unos minutos de revisión en el VAR, se determinó que ganó la posición en buena ley.

Así las cosas, Milan quedó segundo con 54 unidades, a 10 de Inter y desperdició la chance de acercarse a su máximo rival, mientras que Parma permanece en la 12º posición con 32 puntos, lejos del descenso.