El principal sospechoso por el presunto femicidio de Sofía González fue encontrado muerto este domingo en las afueras de Choele Choel, en un sector agreste ubicado a unos cinco kilómetros del casco urbano. El hallazgo se produjo durante un operativo de rastrillaje. El principal sospechoso del crimen habría sido identificado como Cristian Damián Cuello, de 39 años.

Fuentes policiales confirmaron que el cuerpo fue localizado en una zona boscosa, más precisamente en la zona conocida como La Media Luna, denominada La Sarandá, tras la intervención de perros de búsqueda pertenecientes a la unidad local y personal de la Brigada Rural, que trabajaban intensamente para dar con el hombre, sobre quien pesaba un pedido de localización en el marco de la causa judicial.

En el lugar trabajó personal policial y peritos de Criminalística, mientras que la Justicia ordenó las autopsias y otras medidas de rigor para esclarecer tanto el femicidio como la muerte del sospechoso.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descarta que en las próximas horas se brinden mayores precisiones oficiales.

De acuerdo a la información preliminar, la joven fue asesinada a puñaladas en un hecho que es investigado por la Fiscalía bajo la carátula de femicidio.

Un hallazgo que cambia el rumbo de la investigación

El operativo incluyó recorridos por áreas rurales y sectores de difícil acceso, donde finalmente los canes marcaron el lugar en el que se encontraba el cuerpo. Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre las causas de la muerte y se aguardan los resultados de las pericias forenses.

Si bien aún no trascendieron oficialmente las causas del deceso del hombre, se presume que podría tratarse de un suicidio, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada por las pericias correspondientes.

Con la muerte del principal sospechoso, la investigación judicial entra ahora en una nueva etapa, centrada en reconstruir qué ocurrió en sus últimas horas y cómo llegó hasta ese sector alejado de la ciudad.

El femicidio que conmocionó a Choele Choel

El caso se inició tras el hallazgo sin vida de Sofía González, de 35 años, en una vivienda del barrio Villa Unión, ubicada sobre calle Avellaneda al 2300. Desde entonces, la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel impulsó una investigación bajo la carátula de femicidio.

Peritos del área de Criminalística trabajaron en la escena recolectando pruebas, mientras el cuerpo de la mujer fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, cuyos resultados serán determinantes para establecer con precisión la causa de muerte.

En paralelo, los investigadores tomaron declaraciones testimoniales y analizaron registros de cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos previos al hecho.

Una causa abierta y preguntas sin respuesta

El hallazgo del sospechoso sin vida no cierra la investigación. Por el contrario, abre nuevos interrogantes para la Justicia, que deberá determinar si existe una relación directa entre ambos hechos y esclarecer las circunstancias que rodearon tanto la muerte de la mujer como la del hombre buscado.

Mientras avanzan las pericias, el caso continúa generando conmoción en la comunidad de Choele Choel, que sigue a la espera de respuestas sobre un hecho que sacudió a la región.