Telefe decidió sacudir su grilla y el movimiento más fuerte llega desde el horario central. Con el estreno de Gran Hermano Generación Dorada, el canal reconfigura su prime time y obliga a MasterChef Celebrity a correrse de su lugar habitual, en una jugada que busca concentrar la mayor audiencia posible en el reality más rendidor de los últimos años.

A partir del lunes 23 de febrero, la programación sufrirá varios ajustes que impactan tanto en la tarde como en la franja nocturna. La apuesta es clara: fortalecer el regreso de Gran Hermano sin desproteger a MasterChef Celebrity en la recta final de la competencia.

El día comenzará sin modificaciones estructurales en la mañana. Buen Telefe seguirá desde las 7 con Adrián Puente y Érica Fontana, mientras que A la Barbarossa continuará a las 9:30. En la primera tarde, Cortá por Lozano volverá a las 14:30 con su décima temporada, consolidando el bloque de entretenimiento y actualidad.

Uno de los estrenos más importantes será la novela brasileña Todas las flores, que debutará a las 17:30. Con su llegada, la franja vespertina quedará organizada de la siguiente manera: 14:30 Cortá por Lozano, 16:15 Pasión Prohibida, 17:30 Todas las flores, 18:15 Bahar y 19:15 La Traición. La intención es sostener continuidad de audiencia hasta el noticiero central.

El cambio más significativo se verá por la noche. Telefe Noticias permanecerá a las 20, pero MasterChef Celebrity pasará a emitirse a las 21:30. El reality gastronómico, conducido por Wanda Nara, ocupará un horario estratégico antes del plato fuerte del canal.

A las 22:15 debutará Gran Hermano Generación Dorada con la conducción de Santiago del Moro. La nueva edición promete una casa renovada y participantes que buscarán instalarse rápidamente en la conversación pública.

La grilla nocturna se completará con DGO “Espiando la casa” a las 00:00 y STAFF a las 00:15. De esta manera, Telefe arma un bloque compacto que encadena noticias, competencia culinaria y reality puro, apostando a dominar el encendido hasta pasada la medianoche en una etapa clave del año televisivo.