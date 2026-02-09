Sarmiento de Junín se recuperó de la derrota ante Independiente Rivadavia de Mendoza con un buen triunfo ante Atlético Tucumán por 2 a 1 gracias a los goles de Junior Marabel y Diego Churín por la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

"El Kiwi" salió decidido a cambiar su imagen de la jornada anterior ante la Lepra en Mendoza y se encargó de marcar dos goles en la primera etapa. Ambos de la mano de sus delanteros. Primero Junior Marabel y luego Diego Churín. Con el 2 a 0 a favor, el Verde de Junín se fue al descanso.

El tanto de apertura por intermedio del paraguayo Junior Marabel

Segundo gol del Verde, lo marcó el ex Independiente de Avellaneda y el fútbol paraguayo Diego Churín

Para el complemento, Atlético Tucumán trabajó para reponerse pero apenas pudo marcar solo un tanto a través de Maximiliano Villa, que ingresó en el minuto 25 del segundo tiempo y anotó un minuto después. Sobre el epílogo, la visita intento conseguir el punto, pero no lo logró y encima terminó con uno menos por la roja a Luciano Vallejo.

Sarmiento llegó a los seis puntos de 12 posibles y la próxima jornada visitará a Huracán. Atlético Tucumán, por su parte, se sostiene cerca del fondo de la tabla con dos unidades. No es el mejor momento para el Decano, pero en la siguiente fecha tendrá revancha como local frente a Estudiantes de Río Cuarto.