En uno de los platos fuertes de la jornada, Vélez le ganó 2-1 Boca en el José Amalfitani por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El Fortín prolongó su buen comienzo aprovechando una ráfaga durante el segundo tiempo y, con un doblete de Matías Pellegrini redondearon la victoria que los ubicó en la cima de la Zona A. Para el Xeneize, que sintió las bajas en la semana, descontó Iker Zufiaurre. y continúa sin ganar como visitante en lo que va del campeonato.

Luego de un primer tiempo parejo donde los dos quisieron lastimar pero no lograron llevar peligro, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto se fue adueñando de la pelota gracias a un gran segundo tiempo del chileno Diego Valdés, que fue artífice de los dos tantos que llegaron promediando el complemento. Primero, se la puso en la cabeza a Pellegrini para abrir al marcador, y uno minuto después, habilitó con lucidez al '11' y éste definió de gran manera.

Boca no hizo pie en Liniers y se llevó su segunda derrota seguida de visitante. (Foto: La Nación)

A pesar de que el Fortín controló las acciones hasta los últimos minutos, un relajo con la posesión le costó el descuento del final de un Boca que parecía entregado. Leandro Paredes asistió a Zufiaurre, quien sacó un tremendo derechazo que maquilló el marcador. Victoria que afianza a un Vélez que evoluciona favorablemente y, por ahora, es puntero de su grupo. Del lado Xeneize, otra mala actuación de visitante que, pese a las bajas, retrata la realidad de un equipo que no termina de arrancar.

Pellegrini y su doblete para el Fortín

El local aprovechó un momento favorable para sacar una ventaja clave en el complemento, y los dos tantos tuvieron a los mismos protagonistas. A los 17 minutos del segundo tiempo, Vélez encontró en una gran jugada la apertura del marcador. Después de un cambio de frente de Elías Gómez que recibió Diego Valdés, el chileno esperó el momento justo para sacar el centro a la cabeza de un Pellegrini que saltó justo y se la cambió de palo a Marchesín.

Solamente un minuto más tarde, Vélez aumentó la ventaja ante un Boca totalmente aturdido. Otra vez Valdés, esta vez recibiendo por el medio ante una defensa totalmente abierta, habilitó a un Pellegrini que hizo la diagonal hacia el área y, con un zurdazo de primera, estableció el 2-0 y su segundo tanto en el encuentro.

Golazo de Zufiaurre para el descuento

En un tramo final donde parecía que Vélez cerraba el duelo sin preocupaciones, apareció el tanto del descuento para Boca. Tras una recuperación en campo rival, Leandro Paredes habilitó a Zufiaurre por el medio y éste se acomodó para su derecha para sacar un gran remate colocado que se metió por la parte superior del arco de Álvaro Montero.

Costa lo tuvo para Boca

En una de las pocas acciones de peligro del encuentro, el Xeneize apeló a una jugada preparada de pelota quieta para al menos incomodar al Fortín. Paredes jugó rápido un tiro libre para Juan Barinaga, que sacó un centro por abajo que fue anticipado por Ayrton Costa. Sin embargo, el toque del central salió mordido y, aunque se fue al lado del palo, estaba controlado por el arquero Montero.

Formaciones

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Florian Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Boca: Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: José Amalfitani

Así llegan al partido

Boca, que marcha cuarto en la Zona A con seis unidades, tuvo una semana convulsa con respecto a los lesionados, el gran calvario del equipo en este arranque de año. Son ocho las bajas para el encuentro: Exequiel Zeballos, quizás la más sensible, Ander Herrera, Edinson Cavani, que finalmente no concentrará, Milton Giménez, Lucas Janson, Alan Velasco, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia.

Dentro de las novedades en el conjunto de Claudio Úbeda, se confirmó el regreso de la Miguel Merentiel, que será titular por el juvenil Iker Zufiaurre, y habrá otras dos modificaciones obligadas en el Xeneize: Milton Delgado ocupará el lugar de español Herrera, mientras que Kevin Zenón reemplazará al Changuito. Los dos que salen tuvieron lesiones musculares confirmadas en la semana y estarán al menos un mes afuera.

Merentiel volverá a ser titular en Boca tras su desgarro.

Por su parte, Vélez marcha invicto en este arranque del Torneo Apertura con siete puntos, arrancó la fecha siendo uno de los primeros de la Zona A con Lanús y Platense, e irá por otro triunfo que lo devuelva a la cima, donde hoy está Defensa y Justicia. Luego de sufrir la grave lesión de Jano Gordon, que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha, Guillermo Barros Schelotto mantendría la base que viene de conseguir un punto en el Libertadores de América ante Independiente en Avellaneda.