EL Rally Dakar 2026 reanudó su competencia luego del día de descanso. Este domingo se corrió la 7ma etapa donde hubo triple triunfo argentino de la mano de los hermanos Benavides; Luciano ganó en motos y Kevin hizo lo propio en Challenger, y de la dupla Gonzales Ferioli y Gonzalo Rinaldi en Side by Side. Rostan sigue en carrera.

La etapa que fue desde Riyadh hasta Wadi ad-Dawasir, tuvo un total de 877 kilómetros (459 de velocidad) tuvo el segundo triunfo consecutivo de Luciano encima de la categoría principal de motos. El salteño se impuso por 4 minutos 47 sobre el español Edgar Canet, y quedó a 4.40 minutos del australiano Daniel Sanders, líder de la general.

Por otro lado, Kevin logró el gran objetivo de conseguir el primer triunfo en Challenger, categoría nueva para quien logró ganar dos Dakar en motos. El mayor de los hermanos se dio el gusto junto al sanjuanino Lisandro Sisterna.

Kevin ganó su primera etapa en el Challenger

En esta misma categoría, el matrimonio defensor del título: Nicolás Cavigliasso- Valentina Pertegari, quedaron terceros y sigue segundo en la general, achicando a 2minutos 48 la diferencia con el español Pau Navarro

El tercer triunfo argentino se dio en la categoría especial Side by Side, donde la dupla Gonzales Ferioli y Gonzalo Rinaldi, se quedaron con la etapa con el Can-Am y se mantiene dentro del Top 10. En dicha categoría, Andújar- Fino están 7mos.

La representación neuquina está en manos de Santiago Rostan, quien en Rally2, volvió a culminar con buenas sensaciones quedando en la colocación 38 en el 7mo periodo, 35 en la general de motos y 28 en su categoría.

El lunes será la etapa 8 del Rally que tendrá salida y llegada en Wadi ad- Dawasir, con un especial de 481kilómetros, y un enlace de 236km.