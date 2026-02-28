¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 28 de Febrero, Neuquén, Argentina
LaLiga en llamas

Yamal rompe la historia del Barça: triplete, goleada y un récord que ya no es de Messi

Con apenas 18 años, Lamine Yamal firmó su primer hat trick profesional en el 4-1 del Barcelona ante el Villarreal y se convirtió en el jugador más joven del club en marcar tres goles en un partido de liga.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 17:46
Lamine Yamal se llevó la pelota tras su primer hat trick profesional y rompió una marca histórica en el Barcelona, en la goleada 4-1 ante Villarreal por LaLiga.

Noche consagratoria en Cataluña. El FC Barcelona aplastó 4-1 al Villarreal CF por la 26ª jornada de LaLiga, pero el resultado quedó en segundo plano frente a la exhibición de Lamine Yamal, que marcó un triplete histórico y reescribió los libros del club.

El extremo español, de apenas 18 años y 230 días, se convirtió en el futbolista más joven en anotar tres goles en un partido de liga con la camiseta blaugrana. El récord anterior pertenecía nada menos que a Lionel Messi, quien lo había logrado con 19 años y 259 días en 2007.

Yamal abrió el camino en el primer tiempo con dos golpes casi consecutivos: a los 28 y 37 minutos, mostrando desborde, precisión y una personalidad impropia de su edad. En el arranque del complemento, Pape Gueye descontó para el Submarino Amarillo y sembró una mínima duda, pero la noche ya tenía dueño.

A los 69 minutos, el juvenil volvió a aparecer para firmar su tercer tanto y sellar su primer hat trick en el profesionalismo.

El broche final lo puso el polaco Robert Lewandowski en tiempo de descuento (90+1), estableciendo el 4-1 definitivo.

Más allá del impacto estadístico, la victoria le permitió al Barcelona consolidarse en la cima del campeonato y sacar cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, su inmediato perseguidor, que aún debe completar la fecha.

Pero la postal de la jornada fue otra: Yamal llevándose la pelota bajo el brazo, ovacionado por el estadio y con un récord que parecía intocable. En el club que vio brillar a Messi, una nueva joya empieza a escribir su propia historia.

