La visita de Lionel Messi y el plantel de Inter Miami CF a la Casa Blanca dejó mucho más que una simple foto institucional. Con el paso de las horas comenzaron a conocerse imágenes y videos del detrás de escena que revelaron momentos distendidos, bromas y charlas informales entre los futbolistas y las autoridades del gobierno estadounidense.

El encuentro se realizó en Washington D.C. y fue encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recibió al equipo que tiene como principal figura al capitán de la Selección argentina. Las redes oficiales del gobierno publicaron nuevos videos del recorrido del plantel por los salones más emblemáticos de la residencia presidencial.

Uno de los momentos más comentados fue la charla entre Messi y el secretario de Estado, Marco Rubio, quienes intercambiaron algunas palabras en un clima relajado mientras recorrían el lugar. El capitán argentino se mostró sonriente durante toda la visita y participó activamente de las conversaciones con los funcionarios.

Pero el momento más descontracturado llegó de la mano de Rodrigo De Paul. En medio de una charla con el presidente estadounidense, el mediocampista argentino lanzó una broma señalando a Messi: “Yo soy el número uno y él el número dos”, lo que provocó risas entre los presentes.

No fue la única escena curiosa. Durante el discurso oficial que brindó Trump frente al plantel, el mandatario mencionó a De Paul, se acercó para saludarlo y, entre risas, lanzó otra broma al grupo: “¿Ustedes no tienen jugadores feos?”, lo que generó un clima aún más distendido en el encuentro.

Las imágenes del recorrido del plantel por la Casa Blanca rápidamente se viralizaron en redes sociales y mostraron un costado poco habitual de este tipo de visitas oficiales: un ambiente relajado, cargado de bromas y gestos informales entre futbolistas y funcionarios.

De esta manera, la presencia de Messi y sus compañeros en Washington no solo dejó una postal histórica para el club estadounidense, sino también varias perlitas que revelaron el costado más distendido de una jornada que mezcló fútbol, política y espectáculo.