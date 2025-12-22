El ministerio de Seguridad de la provincia de Neuquén, junto a la policía provincial, avanza en la planificación del operativo de seguridad para la llegada del plantel del Club Atlético River Plate, que volverá a realizar su pretemporada en San Martín de los Andes entre el 3 y el 18 de enero del 2026. El dispositivo contempla tareas de prevención, control y ordenamiento, desde el arribo del equipo a la ciudad cordillerana, incluyendo el aeropuerto, los traslados y el perímetro del lugar de concentración.

La organización del operativo se apoya en la experiencia desarrollada durante la última visita del club, cuando se desplegó un dispositivo sostenido durante toda la estadía del plantel, garantizando el normal desarrollo de las actividades deportivas, turísticas y comerciales en la ciudad. En esta oportunidad, el ministerio vuelve a coordinar acciones con las distintas áreas de la Policía, autoridades locales y organizadores.

Marcelo Gallardo eligió otra vez Neuquén para la pretemporada, se tomarán todos los recaudos correspondientes

El parte de prensa indicó que "la preparación para recibir a River Plate se desarrolla en una política de seguridad más amplia que se lleva adelante de manera permanente en acontecimientos deportivos de distinta magnitud en toda la provincia. A lo largo del año, se implementaron operativos específicos en competencias locales, regionales y nacionales, con planificación anticipada y presencia territorial".

Y agregó que "entre las principales actividades deportivas acompañadas se encuentra la Copa Neuquén, organizada por la Liga de Fútbol del Neuquén, que se desarrolló entre marzo y junio en distintos estadios de la provincia. El torneo contó con cobertura policial en cada jornada, involucrando a las Direcciones de Seguridad Interior de Añelo, Cutral Co, Zapala y Neuquén, con servicios adicionales y personal en servicio durante todo el calendario".

Desde la cartera destacaron que este esquema de trabajo no se limita a lo estrictamente deportivo, sino que forma parte de una estrategia integral que también se aplica en fiestas populares, espectáculos culturales y turísticos. La experiencia acumulada permite fortalecer protocolos, mejorar la coordinación interinstitucional y garantizar que cada actividad se desarrolle en un marco de seguridad, convivencia y cuidado para neuquinos y visitantes.