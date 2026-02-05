Efectivos de la Policía de Neuquén llevaron adelante diversos allanamientos en la capital provincial, donde secuestraron dos armas de fuego y diversos elementos de interés para distintas causas.

En Valentina Norte, personal de la Comisaría 12º intervino por una denuncia de amenaza con arma de fuego ocurrida en plena calle. Un vecino declaró que fue interceptado durante el mediodía de este miércoles por un vehículo color blanco, del cual descendió un hombre y exhibiendo un arma lo amenazó por una supuesta deuda de dinero.

Siguiendo esos datos, se desplegó un operativo preventivo, y el rodado fue localizado en un terreno del sector. Del interior del lugar salió un hombre portando una bolsa, dentro de la cual encontraron un arma de fuego calibre 9mm, cargadores y una importante cantidad de cartuchos.

Allanaron dos domicilios en Confluencia siguiendo pistas por delitos en Cipolletti

Personal de la Comisaría 19°, junto a efectivos de la Oficina de Investigaciones Zona Sureste y del Departamento Seguridad Metropolitana, llevaron adelante dos allanamientos en distintos domicilios del barrio Confluencia. Los procedimientos se realizaron siguiendo un pedido de la justicia rionegrina, con el objetivo de secuestrar un vehículo y diversos elementos vinculados a hechos delictivos ocurridos en esa provincia.

Como resultado de las diligencias, se logró el secuestro de un arma de fuego calibre 9 milímetros. Ante esta situación, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de Actuación Genérica, que dispuso el inicio de una causa por tenencia ilegal de arma de fuego.