River Plate inició por la mañana del sábado su pretemporada con miras a las competencias del 2026. El plantel que comanda Marcelo Gallardo se mueve en el River Camp y desde el 4 de enero pisará piso neuquino, donde seguirá con su preparación.

Con Fausto Vera como el primer refuerzo confirmado y ya trabajando con el plantel, el millonario puso primera, trabajará en el predio de Ezeiza y, después de las fiestas, viajarán a San Martín de los Andes y a Punta del Este para realizar la pretemporada en dos partes.

Con esta planificación, se confirmó que finalmente la estadía en la localidad cordillerana neuquina será de solo una semana y no de dos, como fue confirmada desde el principio; arribarán el domingo 4 y estarán hasta el 10 de enero.

Gallardo a la espera de refuerzos, sabiendo que Fausto Vera fue el primer confirmado

Luego la última etapa la realizará en Punta del Este, Uruguay. Del 11 hasta el 18, ya preparando lo que será el inicio oficial, pautado para el 25, contra Barracas Central.

Los jugadores que dijeron presente: Franco Armani, Jeremías Ledesma, Santiago Beltrán, Franco Jaroszewicz, Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta Sebastián Boselli, Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Marcos Acuña, Agustín Obregón, Ulises Giménez, Facundo González, Germán Pezzella, Fausto Vera, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo, Juanfer Quintero, Santiago Lencina, Matías Galarza Fonda, Thiago Acosta, Cristian Jaime, Maximiliano Meza, Giorgio Costantini,, Sebastián Driussi, Facundo Colidio, Maximiliano Salas, Ian Subiabre, Agustín Ruberto

Gallardo sigue a la espera de refuerzos para terminar de conformar el nuevo plantel, donde no tendrá a históricos como Enzo Pérez, “Nacho” Fernández, Milton Casco. Por lo pronto, solo se confirmó la llegada de Fausto vera, que los juveniles Ian Subiabre, Agustín Ruberto, Santiago Lencina, Cristian Jaime, Thiago Acosta, Agustín Obregón, Ulises Giménez, Bautista Dadín y Facundo González, verán más acciones en este 2026.