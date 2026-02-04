Después de meses sin un solo peso de recomposición salarial, el gobierno de Río Negro volvió a convocar a paritarias y citó a los gremios estatales para mañana jueves y pasado mañana viernes, con la promesa de presentar una nueva oferta salarial. El encuentro llega tras el rechazo unánime a la propuesta de enero y en medio de un clima cada vez más tenso: aunque el Ejecutivo anticipó que habrá una mejora atada a la inflación, pero ya dejó en claro que no incluirá ningún ítem para recuperar el poder adquisitivo perdido durante 2025, un punto que los sindicatos, especialmente UnTER, consideran clave.

En primer lugar, la convocatoria formalizada por la Mesa de la Función Pública establece que este jueves desde las 10 se sentarán a negociar los representantes de ATE y UPCN. La reunión marcará el reinicio de una discusión salarial que quedó virtualmente congelada antes del final del año pasado, cuando el Gobierno propuso ajustar los sueldos únicamente por el IPC Viedma, sin contemplar el fuerte atraso acumulado en el tramo final de 2025.

Sin embargo, pese a la expectativa de una nueva propuesta, desde el propio Ejecutivo ya se encargaron de bajar el tono a cualquier ilusión: el esquema que se pondrá sobre la mesa seguirá atado a la inflación y no incorporará mecanismos de compensación por la pérdida del salario real del año pasado. Es decir, se hablará de aumentos hacia adelante, pero no de lo que ya se perdió, una línea roja que los gremios vienen rechazando de plano.

En ese contexto, desde ATE advirtieron que la situación de los estatales es cada vez más delicada. Su secretario general, Rodrigo Vicente, reclamó que el Gobierno contemple "las necesidades reales" de los trabajadores y brinde una previsibilidad salarial que lleve algo de tranquilidad frente a la inflación y el aumento constante de los servicios básicos. Además, el sindicato fue tajante: cualquier acuerdo debe corregir el deterioro del poder adquisitivo sufrido durante 2025.

Por su parte, UPCN Río Negro también llega a la paritaria con una postura dura. Su titular, Juan Carlos Scalesi, convocó a la Comisión Directiva y a la Comisión Asesora antes del encuentro para analizar en detalle la oferta que pueda aparecer. Desde el gremio ya adelantaron que el Estado no puede sostenerse con "trabajadores empobrecidos, estructuras obsoletas y condiciones laborales indignas", un mensaje directo al corazón del Ejecutivo provincial.

Unter presiona con el no cimienzo de clases

En paralelo, el frente docente suma aún más presión. Desde que asumió la nueva conducción, con Laura Ortiz como secretaria General, Unter anuncia el no comienzo del ciclo lectivo. Poco después dle mediodía día de hoy llegó la convocatoria para el viernes a las 11, en una reunión clave con el Ministerio de Educación. El gremio ya tiene votado un paro de 24 horas para el 18 de febrero, aunque la medida quedó "sujeta" a lo que surja de esta paritaria y de un nuevo Congreso.

A eso se suma que el gremio docente ya anunció su adhesión al paro nacional del miércoles 11, en rechazo al tratamiento de la Reforma Laboral en el Congreso. Incluso, este jueves habrá manifestaciones en distintos puntos de la provincia junto al gremio hospitalario ASSPUR, mientras que la seccional Cipolletti convocó a una movilización para el viernes frente a la Secretaría de Trabajo en Viedma, justo cuando se desarrollen las negociaciones.

Así, con salarios que vienen perdiendo contra la inflación, gremios en estado de alerta y medidas de fuerza latentes, el Gobierno rionegrino llega a una nueva paritaria obligado a mover fichas, pero decidido a no mirar hacia atrás. La incógnita es si una oferta atada solo a la inflación alcanzará para desactivar un conflicto que ya amenaza con escalar.