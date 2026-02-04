Roberto Baldo fue liberado este miércoles en Venezuela, luego de permanecer detenido desde noviembre de 2024 junto a su esposa, Montserrat Espinosa Irbern, en una causa en la que ambos habían sido acusados de “terrorismo” por el régimen de Nicolás Maduro. La noticia se conoció en las últimas horas y se suma a otras liberaciones recientes de ciudadanos argentinos que estaban presos en cárceles del chavismo.

La detención de Baldo se mantuvo bajo un fuerte hermetismo durante semanas y recién trascendió a mediados de enero, cuando su nombre apareció en un informe especial de la ONG Foro Penal, que alertó sobre la situación de presos políticos extranjeros en Venezuela. En ese reporte, publicado en marzo de 2025, se denunció que el argentino y su esposa habían sido privados de su libertad sin causa clara ni garantías judiciales. Ambos ya recuperaron la libertad.

Tras conocerse la liberación, la senadora Patricia Bullrich celebró la noticia y volvió a reclamar por otros argentinos que continúan detenidos. “Roberto vuelve a casa. Estuvo encerrado sin causa y sin debido proceso. Hoy recupera su libertad, pero todavía faltan otros compatriotas. Tienen que ser todos”, expresó en sus redes sociales.

Con este caso, ya son dos los argentinos liberados recientemente. El canciller Pablo Quirno confirmó también la liberación de Gustavo Gabriel Rivara, quien se encontraba detenido de manera arbitraria en Caracas. Según informó, Rivara fue asistido por autoridades argentinas tras presentarse en la Embajada en Colombia, donde recibió documentación y acompañamiento consular.

La reconstrucción del caso de Baldo indica que él y su esposa eran dueños de una pizzería en Los Palos Grandes, un barrio residencial de Caracas. Ambos fueron detenidos el 29 de noviembre de 2024 por presuntos agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. La acusación se habría originado a partir de un sobre que fue dejado en el local comercial y que, según la versión oficial, debía ser entregado en la embajada argentina.

Durante varios días, la pareja permaneció incomunicada y sin información oficial sobre su paradero. La audiencia judicial se realizó recién el 2 de diciembre, cuando fueron imputados por terrorismo. Baldo estuvo detenido en el penal Yare III, en el estado de Miranda, mientras que su esposa fue trasladada a una dependencia policial en Caracas.