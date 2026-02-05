El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el pronóstico del tiempo para la provincia de Neuquén este jueves 5 de febrero. Se esperan lluvias en varios puntos durante la madrugada y la mañana, mejoras parciales hacia la tarde y la noche, y vientos persistentes del sector sudoeste con ráfagas fuertes, especialmente en el centro y norte provincial.

Neuquén capital

En la ciudad de Neuquén, la jornada comenzará con lluvias aisladas durante la madrugada, con una temperatura cercana a los 17 grados y viento del sur. Por la mañana continuarán las lluvias, con 18 grados y viento del sudoeste que irá en aumento. Hacia la tarde el cielo estará mayormente nublado, con una máxima de 26 grados y vientos de entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. Por la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura descenderá a 22 grados.

Zapala

En Zapala, el jueves se presentará con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día. La madrugada será fresca, con 10 grados, mientras que por la tarde la temperatura ascenderá hasta los 22 grados. El viento del sudoeste se intensificará durante la tarde y la noche, con ráfagas que también podrían llegar a los 50 km/h.

San Martín de los Andes

Para San Martín de los Andes, el SMN prevé lluvias aisladas durante la madrugada, con una temperatura de 6 grados. Durante la mañana y la tarde el cielo estará parcialmente nublado, con una máxima cercana a los 14 grados. Al igual que en otras localidades cordilleranas, se esperan vientos del sudoeste con ráfagas intensas hacia la tarde y la noche.

Chos Malal

En el norte neuquino, Chos Malal tendrá una jornada inestable. Se anuncian lluvias aisladas desde la madrugada y durante gran parte del día, con temperaturas que irán de los 13 a los 21 grados. El viento del sudoeste será protagonista, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h durante la tarde, según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional.