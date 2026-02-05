Talleres de Córdoba superó a Argentino de Merlo en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. La 'T' llegaba de dos derrotas consecutivas en el Torneo Apertura y debió trabajar de más para avanzar en el certamen nacional ante la Academia del Oeste, que continúa su preparación.

Cuando parecía que Argentinos se lo llevaba a los penales, llegó la salvación para Tevez y compañía, a los 90´ apareció el pibe de 17 años Giovanni Baroni, quien entró solo en el corazón del área luego de un buscapié, y bajo el arco puso el 1-0.

En el descuento, 90+8, Valentín Depietri aprovechó que el rival estaba tirado en ataque, y de contra tomó el esférico desde la mitad de cancha, encaró mano a mano y definió para el 2-0 final.

Con la victoria, la T espera ahora por el ganador del cruce entre Atlético Tucumán ante Sportivo Barracas en los 16avos.

La previa:

El conjunto cordobés inició el Apertura con una victoria 2-1 ante Newell’s en Córdoba, pero luego cayó por el mismo marcador en su visita a Vélez y volvió a perder en la última fecha frente a Platense en el Mario Alberto Kempes, sumando solo tres puntos hasta ahora. El conjunto de Carlos Tévez pretendía recuperarse ante un rival de la Primera B Metropolitana, pero no podrá confiarse: en 2025, cayó en 32vos frente a Deportivo Armenio, rival de la misma categoría.

A pesar de arrancar ganando ante Newell's, Talleres todavía no arranca en 2026.

Por su parte, Argentino de Merlo aún no disputó partidos oficiales en 2026, ya que la Primera B comenzará el fin de semana del 14 de febrero. Bajo la conducción de Cristian Tula, la Academia del Oeste buscará superar la actuación del año pasado, cuando llegaron hasta semifinales del Reducido por el ascenso a la Primera Nacional, instancia en la que fueron eliminados por Deportivo Armenio.

Posibles formaciones

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Giovanni Baroni, Ulises Ortegoza, Matías Galarza, Juan Sforza; Valentín Depietri y Ronaldo Martínez. Director técnico: Carlos Tevez.

Argentino de Merlo: Alejo Tello; Luis Monge, Enzo Tamborelli, Víctor López, Diego Ursino; Alan Salvador, Nahuel Sica, Cristian Medina, Gastón Scisci; Lucas Scarnato y Martin. Entrenador: Cristian Tula.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.