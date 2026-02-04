Domingo a las 17 con arbitraje de Juan Nebietti de Río Colorado, la programación confirmada para la final revancha de la Patagonia en el Federal Amateur entre La Amistad de Cipolletti y el Boxing Club de Río Gallegos.

Seguramente ante un gran marco de público y una previa marcada por el recuerdo al juez Emanuel Leguizamón, presente como 4° en el partido de ida y trágicamente fallecido en un accidente de tránsito de regreso desde Santa Cruz a su domicilio en La Pampa, se jugarán los segundos y decisivos 90 minutos que tienen al club rionegrino muy bien parado de cara al mano a mano por el ascenso.

El ganador de la serie sureña se cruzará finalmente al mejor del duelo entre FADEP de Mendoza y Estudiantes de San Luis que en la ida empataron sin goles y ahora jugarán la revancha en tierras mendocinas.

Cancha neutral

Sea cuál sea el resultado del partido, será el último que la formación dirigida por Alfredo Tizza dispute en su cancha ya que el mano a mano por el ascenso será un solo juego y en cancha neutral.

El último partido como local, La Amistad derrotó a Deportivo Roca por 2 a 0.

El transcurso del certamen y regreso de los planteles de Federal A las pretemporadas comenzó a condicionar la plantilla cipoleña. Además, el defensor central Jeremías Langa pasó a préstamo Gimnasia y Esgrima La Plata.

La Amistad viene de eliminar en mano a mano a Independiente de Neuquén, San Patricio de El Chañar y el Deportivo Roca. Boxing dio el gran golpe al dejar en el camino al candidato Jorge Newbery.