Luego de que se diera una de las sorpresas en el circuito femenino en el Australian Open, la derrota de Coco Gauff trajo luego un momento de furia en donde la tenista estadounidense fue grabada rompiendo su raqueta. Luego de la caída por 6-1 y 6-2 de la 3° del mundo en apenas 59 minutos ante la ucraniana Elina Svitolina, su ataque de furia se volvió viral al ser captada por las cámaras de seguridad pegando una y otra vez su raqueta contra el suelo.

En una actuación muy pobre de su parte, Gauff sufrió cuatro quiebres durante el primer set y apenas pudo ganar un juego. Su mal día continuó durante el segundo parcial, donde Svitolina consiguió dos quiebres más de servicio en el segundo set para cerrar la victoria antes de la hora de juego. Si bien se mantuvo serena mientras se retiraba de la cancha central, luego descargó su frustración en el camino al vestuario: en las imágenes se ve cómo la norteamericana golpea siete veces que su raqueta contra una rampa de concreto.

Durante la conferencia de prensa post partido, Gauff no se mostró arrepentida por lo sucedido y explicó que son cosas que le sirven “para desahogar emociones”. Además, detalló: “Simplemente me tomé el tiempo para hacerlo, no creo que sea malo. No intento hacerlo en cancha delante de niños ni cosas así. Si no hago estas cosas voy a ser irritable con la gente que me rodea y no quiero hacer eso, no se lo merecen”, expresó.

Para cerrar, criticó que la viralización de estas imágenes señalando que se sintió un poco invadida y que buscó un lugar donde no pudiera ser captada: “Intenté romper la raqueta en un sitio donde nadie pudiera grabarme. Lo mismo le pasó a Sabalenka en el US Open. Pensé que en este torneo el único sitio donde tenemos privacidad es el vestuario”.