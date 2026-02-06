Dante Ginaca logra séptimo puesto en el Mundial de Freeride 2026

El neuquino Dante Ginaca, obtuvo en el Campeonato Mundial de Freeride de la Federación Internacional de Ski (FIS) realizado en Andorra el séptimo puesto en una de las categorías más competitivas del certamen, donde se presentaron las figuras más destacadas del mundo y con mayor experiencia.

El puesto conseguido por el de Villa La Angostura en la categoría esquí hombres en un campeonato mundial significa haber superado el desempeño de varios campeones del mundo.

Desde Freeride Argentina expresaron que "Dante realizó una bajada como las que nos tiene acostumbrados, agresiva, técnica, mostrando buen esquí, con cambios de dirección en el aire. Realizó un 360 en un lugar muy difícil. En los últimos meses, el esquiador patagónico estuvo en rehabilitación por una lesión en el hombro, lo que no le permitió entrenar como estaba programado. Por lo cual, este séptimo puesto demuestra que está a muy poca distancia de clasificar al World Tour".

Largada del neuquino en Andorra

Por cuestiones meteorológicas y falta de visibilidad el Comité Organizador se vio obligado a suspender la competencia de esquí-mujeres, cuando faltaban largar las últimas 5 competidoras, una de ellas la representante neuquina de San Martín de los Andes, Agostina Vietti. Se aplicó la “Regla de los 2/3” contemplada en el reglamento por la cual, como ya habían descendido 11 de las 16 esquiadoras, la competencia puede suspenderse debido a cuestiones de seguridad.

La expectativa por la participación de Agostina era muy alta ya que es la única mujer argentina que clasificó al Freeride World Tour 2026, del cual se encuentra participando. En la primera fecha en Baqueira Beret (España) obtuvo el 4to puesto y ganó la segunda competencia en Val Thorens (Francia) con una descollante actuación.

Continuará participando del circuito en el Georgia Pro en Georgia del 22 al 28 de febrero, y del Fieberbrunn Pro, Austria del 5 al 10 de marzo. De convertirse en una de las mejores de esas 4 competencias pasará a las finales, Alaska Pro, en Estados Unidos del 15 al 22 de marzo, cerrando la temporada con el Xtreme Verbier Pro, en Suiza, del 28 de marzo al 5 de abril.

El segundo representante argentino, Tomás Castelli de Ushuaia Tierra del Fuego, compitió en snowboard hombres, obteniendo el puesto 12, otra destacable actuación entre las figuras más importantes del mundo de esta disciplina, que se consolida como una promesa del freeride. Debido a la gran comunidad argentina que reside y trabaja en Andorra, vinculada a la industria de los deportes de montaña, el equipo argentino contó con una ferviente tribuna que los alentó.

La nieve en Ordino Arcalis, Andorra, presentó condiciones ideales para la competencia por las intensas nevadas caídas en días anteriores. El cielo mostraba nubosidad a la hora de comenzar la competencia, pero una ventana de sol sobre el mediodía permitió dar inicio al Campeonato.

Descenso del neuquino Ginaca

Los Campeones Mundiales de Freeride 2026, el primer Campeonato Mundial de Freeride (FIS) coronó a los siguientes competidores:

Campeón Mundial de Snowboard hombres, Liam Rivera de Suiza.

Campeona Mundial de Snowboard mujeres, Mia Jones, Estados Unidos de América.

Campeón Mundial de Ski hombres, Benjamin James Richards, Nueva Zelanda.

Campeona Mundial de Ski mujeres, Zuzanna Witych, Polonia.

Fuente y Fotos @ei.espot y Marcela Ferreiro de Marketing y Comunicación