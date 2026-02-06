Un control de rutina, en el acceso a Colonia Suiza terminó con un hallazgo inesperado: la Policía de Río Negro recuperó una moto RVM CZ200 que había sido denunciada como robada en Neuquén en enero de 2020. El operativo, que parecía uno más en la Ruta Provincial 77, se transformó en un golpe directo contra el circuito ilegal de vehículos que circulan en la región.

La escena se dio durante la mañana del viernes, cuando los efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Bariloche detuvieron la marcha de una moto negra que levantó sospechas inmediatas. AL ser revisada, descubrieron que el número de motor no coincidía con la documentación y, al verificar los registros, saltó un dato que sorprendió a todos: el rodado tenía un pedido de secuestro vigente desde hace más de seis años. Lo que parecía un simple control se convirtió en la recuperación de un vehículo que llevaba demasiado tiempo fuera del circuito legal.

El conductor, un joven de 26 años que trabaja en la zona, fue trasladado junto al rodado a la Caminera de Bariloche. Allí se le notificaron las actuaciones judiciales y se dio aviso inmediato al fiscal de turno. La intervención fue rápida, ordenada y dejó en claro que la prevención en ruta puede destapar historias ocultas que parecían enterradas en el tiempo.

Lo más llamativo es el recorrido de la moto: denunciada en la comsiaría 21° del barrio Melipal de Neuquén en 2020, reapareció en Bariloche en 2026. Ese salto temporal expone la magnitud del mercado negro de vehículos y la facilidad con la que un bien robado puede seguir circulando sin ser detectado. Sin embargo, también muestra el valor de los controles preventivos que, con atención y rigor, logran cortar de raíz estas maniobras.