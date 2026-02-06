Dos personas fueron detenidas en varios allanamientos realizados por la Policía de Neuquén en el barrio Confluencia de la capital provincial. Los procedimientos se llevaron a cabo siguiendo directivas de la fiscalía en el marco de una causa de amenazas agravadas por el uso de armas de fuego.

Personal policial de la Comisaría 19º tuvo el apoyo de efectivos de Investigaciones Zona Sureste, Departamento Especial Servicios Policiales, Departamento Seguridad Metropolitana y colaboración del Departamento Antinarcóticos.

En el primer operativo secuestraron municiones calibre .22, un arma de fabricación casera y una motocicleta con pedido de secuestro vigente. También hallaron seis plantas de cannabis sativa con alturas que variaban entre 1,5 y 2,3 metros, además de un envoltorio con cocaína. Allí, una persona fue notificada de su imputación por tenencia ilegal de arma de fuego, amenazas coactivas agravadas y encubrimiento.

En el segundo domicilio demoraron a otra persona, también relacionada con la causa y notificada de su imputación por amenazas coactivas agravadas por el uso de armas.