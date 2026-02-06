En el Club Cipolletti, no todo es fútbol profesional. en el año del centenario de la entidad, se busca profesionalizar cada sector de la institución. A través de sus redes sociales, la dirigencia de la entidad expresó que "se sigue creciendo y dando pasos firmes hacia una gestión cada vez más profesional e integral. Presentamos a quienes se suman para fortalecer el trabajo diario en todas las áreas de la institución"

La reconocida Inés Caparros, fue designada como flamante directora de marketing y publicidad. Encabezará la estrategia de comunicación, imagen institucional y vínculo con sponsors, fortaleciendo la marca del Club Cipolletti y generando nuevas oportunidades de desarrollo.

En tanto, Mariano Fernández, ocupará el coordinador deportivo. Desde ese lugar tendrá a su cargo la planificación y articulación de todas las disciplinas de la institución, promoviendo el desarrollo deportivo, el orden estructural y el trabajo conjunto entre profesores, subcomisiones y equipos.

Así se presentó en redes sociales a Mariano Fernández, nuevo coordinador deportivo.

En tanto, el ex jugador de la institución y varios clubes de la región, Mariano Figueroa será el coordinador de rendimiento deportivo. De ahora es más será el responsable del acompañamiento físico y metodológico de nuestras formativas, potenciando el crecimiento de los chicos con una mirada moderna sobre preparación, seguimiento y proyección.