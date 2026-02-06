Mientras el calendario avanza, el Golfo San Matías vive su mejor momento. Las aguas cálidas, reconocidas como las más templadas del país, consolidan una temporada extendida que convierte a Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este en destinos predilectos para quienes buscan desconexión y disfrute pleno.

La geografía regala un microclima único en la Patagonia. Desde las playas infinitas del Puerto del Este hasta los rincones vírgenes de San Antonio, cada visitante encuentra su lugar ideal. El mar invita a sumergirse y a dejarse llevar por un entorno de paz que solo esta región puede ofrecer.

Febrero trae consigo una agenda ambiciosa. El 6, 7 y 8 se instalará Punto Río Negro, con masterclass de cocina, degustaciones y venta directa de productores locales. Luego, el fin de semana largo de Carnaval será el turno de los espectáculos en vivo, actividades familiares y el 50° aniversario de la Feria de Artesanos “Victor Menjolou”, un clásico de la Primera Bajada de Las Grutas.

La propuesta turística se expande: avistaje de fauna marina, bautismo submarino, nado con lobos y travesías por acantilados y salinas. Para los amantes de la gastronomía, el pulpo, los langostinos y la pesca del día son protagonistas indiscutibles en los restaurantes locales.

La temporada demuestra que Las Grutas y su entorno son mucho más que un destino de verano. Son cultura, sabor, aventura y fiesta. En este febrero 2026, la invitación es clara: dejarse seducir por los paisajes, celebrar el Carnaval y vivir la identidad rionegrina en el corazón del Golfo San Matías.