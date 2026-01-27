La neuquina Agostina Vietti ganó la segunda fecha del Freeride World Tour en el Val Thorens Pro, en Francia, y se perfila con grandes chances en el circuito. Luego de haber obtenido la cuarta posición en la fecha inaugural, la primera atleta argentina y sudamericana que clasificó para competir en el Freeride World Tour 2026, se subió el fin de semana pasado a lo más alto del podio y continuará participando de las dos próximas fechas, para encaminarse a las finales. Además, participará del Mundial de Freeride FIS junto al equipo argentino.

Una nueva participación histórica tuvo hoy Agostina Vietti, esta vez subiendo al podio como ganadora en esquí de la segunda fecha del Freeride World Tour 2026. El escenario fue Val Thorens, Francia, que presentó 20 centímetros de la mejor nieve en polvo fresca recién caída, lo que resultó ideal para esta disciplina donde no se desciende por pistas, sino por “líneas de bajada” naturales, que elige cada competidor.

Así fue la larga de la neuquina

La oriunda de San Martín de los Andes, es la primera mujer argentina y sudamericana que clasificó para competir del Freeride World Tour, que incluye en su calendario 4 competencias, donde sólo los mejores pasan a las finales. De las dos primeras competencias realizadas en lo que va de 2026, la neuquina obtuvo el cuarto lugar en Baqueira Beret en Andorra y este glorioso primer lugar el domingo en Val Thorens (Francia).

Continuará participando del Georgia Pro, en Georgia del 22 al 28/ de febrero y del Fieberbrunn Pro, en Austria del 5 al 10 de marzo venidero. De convertirse en una de las mejores de esas cuatro competencias pasará a las finales, que se llevarán a cabo, en Alaska Pro, en los Estados Unidos del 15 al 22 de marzo, cerrando la temporada con el Xtreme Verbier Pro, en Suiza, del 28 de marzo al 5 de abril.

Con respecto al glorioso podio obtenido, Agostina Vietti obtuvo un puntaje de 77.33 con una bajada en esquí muy técnica, ingresó por las partes más empinadas de la cara de la montaña, realizó drops muy grandes (lanzamiento desde un desnivel natural del terreno), mostrándose muy sólida y segura.

Frente a los medios de todo el mundo Agostina volvió a mencionar el orgullo de representar a nuestro país en lo más alto del freeride internacional, y expresó su felicidad por continuar luchando por su sueño, para el cual sigue entrenando y trabajando con esfuerzo, cada día.

Sensacional performace de la neuquina

Campeonato Mundial de Freeride FIS, en Andorra

Paralelamente, del 1 al 6 de febrero, tendrá lugar en Ordino Arcalis de Andorra el primer Campeonato Mundial de Freeride organizado por la FIS, Federación Internacional de Ski, que a partir de 2026 se realizará cada dos años.

Son tres los atletas argentinos que alcanzaron tres de los cuatro cupos otorgados para Sudamérica por la Federación Internacional de Ski. Dos neuquinos, la destacada Agostina Vietti (esquí femenino, San Martin de los Andes) y Dante Ginaca (snowboard hombres, Villa La Angostura). Completan el equipo sudamericano Tomás Castelli de Tierra del Fuego (esquí hombres) e Isidora Assler, de Chile (snowboard femenino).