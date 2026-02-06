Después de una masiva jornada de apertura, la Fiesta Nacional de la Confluencia se prepara para vivir un viernes ideal para el público joven. La propuesta musical de los tres escenarios abarca varios géneros, pero el principal tendrá un gran cierre de la mano de Luck Ra.

La música comenzará a las 18 con la presentación de Panóptico, una de las bandas ganadoras del Pre Confluencia. Ese certamen también le brindó la posibilidad de presentarse a LadyBel, quien tendrá su show a las 18:30.

(Foto: Anahí Cárdena)

La primera de las artistas nacionales en sentir el calor del público será la cordobesa Tuli. Su show que integra música, danza y una identidad artística hiperconceptual tendrá su inicio a las 19. Lauty Gram será la continuación de los ritmos urbanos con su presentación que está pautada para 19:50.

Roze, el dúo de Rocco Gang y Treze YT va a subir al escenario principal Confluencia a las 20:40. Un poco más de una hora más tarde será el turno de FMK, con un show que está previsto que inicie 21:50.

(Foto: Anahí Cárdena)

Angela Torres, actriz y cantante que forma parte de una familia con gran tradición en el arte, está en el centro de la atención por su romance con Marcos Giles. Mas allá de eso, viene desarrollando hace bastante tiempo una carrera que la tuvo siempre en lo más alto. El show de esta noche promete ser multitudinario y va a comenzar a las 23:00.

El gran cierre de la noche va a ir de la mano de Luck Ra a las 00:30. El cordobés ya tuvo un paso por la región en los últimos días, cuando se presentó en San Martín de los Andes. En esta ocasión, será el encargado de ponerle el broche cuartetero a la segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia.

Los escenarios alternativos tendrán propuestas para todos los gustos

El Escenario Limay albergará la música de:

19:30 Groove Brothers

20.20 FAR

21:10 Catalina Jaz

22:00 JJJulián

23:00 Santi Muk

00:00 An Espil

En el Escenario Energy la propuesta electrónica va de la mano de: