La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) anunció un nuevo cronograma de paros que afectará la operatoria aérea en todo el país durante las próximas semanas, con impacto tanto en vuelos nacionales como internacionales.

Las medidas de fuerza se definieron luego de que no prosperaran las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Desde el gremio aseguran que la falta de respuestas a reclamos salariales y operativos derivó en la decisión de profundizar el plan de lucha.

Atepsa ya había realizado interrupciones parciales en noviembre, que afectaron principalmente a la aviación de carga. Según indicaron, la empresa incumplió acuerdos previamente firmados y no avanzó en soluciones concretas, lo que agravó el conflicto.

Desde el sindicato denunciaron una falta total de diálogo por parte de las autoridades de EANA y remarcaron que la situación impacta tanto en lo salarial como en la seguridad operativa. Entre los principales reclamos se encuentran la reincorporación de trabajadores despedidos, la revisión de adicionales salariales, la resolución de más de 60 reclamos operativos y la reapertura de la paritaria.

Además, advirtieron que el crecimiento sostenido de las operaciones aéreas contrasta con salarios deteriorados, lo que obliga a muchos trabajadores a desempeñar más de una actividad para llegar a fin de mes, en contradicción con los estándares internacionales del sector.

Fechas y horarios del paro

El cronograma confirmado por Atepsa establece las siguientes restricciones:

Miércoles 17 de diciembre , de 8 a 11: afectación de despegues con destino nacional.

Jueves 18 de diciembre , de 16 a 19: afectación de despegues con destino nacional.

Martes 23 de diciembre , de 19 a 23: afectación de despegues con destino nacional.

Sábado 27 de diciembre , de 14 a 17: afectación de vuelos internacionales en todos los aeropuertos.

Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación de toda la aviación en el país.

Desde el gremio aclararon que las medidas alcanzan únicamente a los despegues, ya que durante los paros no se autorizarán salidas ni se recibirán o transmitirán planes de vuelo. Quedan exceptuadas las operaciones de emergencia, como vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y rescate.

Por su parte, EANA ratificó su voluntad de continuar el diálogo y cuestionó la decisión del gremio de avanzar con medidas mientras el proceso de negociación sigue abierto. Además, informaron que la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre, con el objetivo de destrabar el conflicto y evitar mayores complicaciones para los pasajeros.