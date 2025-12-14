Este domingo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, Agustín Canapino hizo historia. Terminó cuarto en la final del Turismo Carretera Pick Up y se consagró campeón del certamen. De esta manera, el piloto oriundo de Arrecifes se quedó con la triple corona, ya que en los dos fines de semana anteriores había ganado el TC y el Turismo Carretera 2000, este último también en la capital de la provincia de Buenos Aires. Además, superó a Juan María Traverso como el piloto con más títulos nacionales en la historia del automovilismo argentino.

Pese a que no tuvo el ritmo ideal durante el fin de semana, Canapino se vio beneficiado por el choque entre Mariano Werner y Juan Pablo Gianini en la primera vuelta. Largaba desde la séptima posición y sus dos escoltas en la Copa de Oro, lo hacían desde la primera fila. Sin embargo, el entrerriano y el saltense se tocaron al llegar al curvón y ambos terminaron fuera de la pista.

El piloto del JPG Racing pudo continuar en carrera y terminar en la décima posición, mientras que el de Coiro Competición abandonó tras pasar por los boxes y tratar de reparar infructuosamente los daños. Este accidente le allanó el camino al piloto de 35 años, que pudo darle el primer título a Chevrolet en la categoría.

La palabra del múltiple campeón

"Había que correr con la cabeza, con inteligencia y pudimos sobrevivir a una definición. El que más acertaba se llevaba el campeonato", contó Canapino tras el hito histórico. Y agregó una dedicatoria especial a su padre Alberto, otra ícono y referente del deporte fallecido en 2021: "Un sueño. Gracias a todos los sponsors. Dedicado a mi viejo. Tres campeonatos en un año jamás me lo hubiese imaginado, así que, para vos, pa!".

El pasado 30 de noviembre, quien representa a Canning Motorsports, volvió a levantar el Turismo Carretera 2000 luego de cuatro años. Finalizó 5° con su con el Renault Fluence del Axion Energy Sport en la segunda Final de la 12ª y última fecha del campeonato 2025, realizada en el autódromo de San Martín en Mendoza.

Una semana después, en La Plata, Canapino conquistó su quinto título del Turismo Carretera. Largó y finalizó en la primera posición con su Chevrolet Camaro #86. De esta manera, igualó como pentacampeón a Oscar Alfredo Gálvez, y solo quedó por detrás en la historia del TC de Juan Gálvez (9), Guillermo Ortelli (7) y Juan María Traverso (6).

El Titán cerró un 2025 histórico, con una supremacía pocas veces vista en el automovilismo argentino y sigue escribiendo las páginas doradas en los libros de historia. Con 18 campeonatos, es el más ganador en la historia de este deporte en Argentina.