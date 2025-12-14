Después de una boda atravesada por la emoción y un clima casi de cuento, Nicolás Cabré y Rocío Pardo decidieron extender esa burbuja de amor lejos del ruido. Recién casados, eligieron un plan íntimo, relajado y en sintonía con la estética que marcó toda su celebración: naturaleza, calma y tiempo compartido sin apuros.

Por lo pronto, el actor sorprendió al mostrar una faceta poco habitual. Acostumbrado a preservar su vida privada con extremo cuidado, Nicolás Cabré optó esta vez por abrir una pequeña ventana a su intimidad y compartir algunas postales de la luna de miel que disfruta junto a Rocío Pardo. No fue una exposición excesiva, sino gestos simples que hablan de un momento especial.

Las imágenes los muestran caminando juntos por un bosque, rodeados de verde y silencio, en un alojamiento ubicado en Villa Ciudad Parque, en Córdoba. El entorno elegido refuerza la idea de descanso y conexión: senderos naturales, paisajes abiertos y una atmósfera serena, lejos de los destinos turísticos tradicionales.

De este modo, Nicolás Cabré dejó en claro que se trata de una escapada breve, pensada como una pausa inmediata tras el casamiento. En una de las fotos que compartió, acompañó la imagen con una frase que resume el espíritu del viaje: “Nuestra mini luna de miel”. Con esas palabras, el actor dio a entender que el plan es disfrutar ahora de estos días y, más adelante, encarar un viaje más largo.

Otra de las postales llamó la atención por su simpleza. Allí se lo ve a Nico con ropa deportiva y las zapatillas en la mano, una señal de que incluso en medio del romance no abandona sus rutinas. El gesto refuerza la idea de una luna de miel sin artificios, donde conviven el amor, el descanso y la vida cotidiana.

Rocío Pardo, por su parte, también dejó ver algunos detalles del lugar. Una de las imágenes que compartió muestra una imponente piscina rodeada de naturaleza, integrada al paisaje y pensada para el disfrute sin horarios. Todo parece alineado con la búsqueda de tranquilidad que ambos eligieron para esta nueva etapa.

El destino no resulta casual. Así como la boda se realizó en un entorno natural, con una estética cuidada y lejos del formato tradicional, la luna de miel mantiene ese mismo concepto. Bosque, aire libre y momentos compartidos sin exposición excesiva parecen ser el hilo conductor de esta historia reciente.

Vale recordar que la celebración también tuvo instantes profundamente emotivos, con la participación de Rufina, la hija de Cabré, en distintos momentos clave. Ese clima familiar y amoroso parece extenderse ahora a estos días de descanso, donde el foco está puesto en disfrutar sin sobresaltos.

Aunque durante años Nico Cabré eligió el silencio como forma de protección, hoy se permite mostrar pequeñas escenas de felicidad. Sin declaraciones grandilocuentes ni gestos forzados, las fotos de esta luna de miel hablan por sí solas: un comienzo tranquilo, íntimo y auténtico para una pareja que decidió vivir su historia a su propio ritmo.