En un duelo que puede modificar al puntero de la Zona B, Huracán recibe a Belgrano este martes desde las 19.15 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, en el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El Pirata llega invicto y con la chance de ser el nuevo puntero de su grupo, mientras que el Globo busca dejar atrás su paso en falso ante Estudiantes (RC). A pesar de los rumores de suspensión por el derrumbe de un edificio en los alrededores de la cancha, el cotejo se disputará a puertas cerradas. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Esta madrugada se vino abajo el estacionamiento subterráneo de un edificio en Parque Patricios y casi 200 familias que deberán ser evacuadas. Tras horas de versiones cruzadas sobre una posible mudanza de estadio o incluso postergación del encuentro, desde la organización de la Liga Profesional ratificaron que se jugará pero sin simpatizantes debido a los riesgos que traería las vibraciones generadas por los hinchas del Globo.

En cuanto a su actualidad, Huracán llega tras una excursión fallida a Río Cuarto con una caída 2-0 y una nueva expulsión, la de Leandro Lescano, que obliga a Diego Martínez a meter cambios en el once. El DT optaría por Emmanuel Ojeda para reemplazar al volante que vio la roja, mientras que Óscar Romero tiene chances de ser titular por el juvenil Thaiel Peralta, quien retornaría al banco de suplentes.

Por su parte, Belgrano llega a Parque Patricios con toda la ilusión de ser el nuevo líder de la Zona B. Luego del empate de Independiente Rivadavia ante River, el equipo dirigido por Ricardo Zielinski, que se mantiene invicto, suma 15 puntos y está a dos de la Lepra mendocina, por lo que ganando hoy comandarían el grupo en soledad. La única duda en el once es si Lisandro López, que se fracturó el tabique ante Atlético Tucumán, podrá jugar con una máscara protectora o si Álvaro Ocampo lo reemplaza en la zaga.

Posibles formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda; Óscar Romero, Óscar Cortés, Jordy Caicedo.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López o Álvaro Ocampo, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Alcides Benitez, Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández.

Estadio: Tomás Ducó.

Árbitro: Ariel Penel.