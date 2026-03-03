¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 03 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
LIGA NACIONAL FEMENINA

Con la imperiosa necesidad de victoria, El Biguá se presenta en Concepción del Uruguay

Las neuquinas visitarán a Tomás de Rocamora en el estadio Julio César Paccagnella, en busca de revertir una racha de malos resultados

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 03 de marzo de 2026 a las 17:34
PUBLICIDAD
Biguá busca una victoria clave ante Rocamora en Liga Femenina

En el marco de una nueva fecha de la Liga Nacional Femenina de básquet, El Biguá se presentará este martes ante Tomás de Rocamora en el estadio Julio César Paccagnella de Concepción del Uruguay en Entre Ríos, en partido programado para las 21.

Las derrotas del fin de semana encendieron las alarmas en el elenco de la capital neuquina y podrían comprometer su posición en la tabla. Si no suma al menos un triunfo más de aquí al final de la fase regular, deberá intercambiar su lugar con Lanús.

En su última presentación cayó ante Obras Sanitarias en el estadio Ruca Che del barrio San Lorenzo en el oeste neuquino. por 76-69, incluso pese a un buen cuarto período (25-18) que maquilló el resultado. El tridente ofensivo estuvo encabezado por Agustina García (24 puntos), acompañada por Agustina Jourdheuil (18) y Javiera Campos (10). Las tres son claves en el andamiaje del conjunto ribereño en busca de una victoria hiper necesaria.

En lo que va del año ganaron en tres oportunidades y cayeron en nueve ocasiones. Es fundamental obtener la victoria este martes.

Con un récord muy negativo, 11 derrotas y apenas una victoria en el 2026, para las locales el margen de error se agotó. Si pierde ante las neuquinas, quedará prácticamente afuera de la postemporada. Con esa presión a cuestas vuelve a su cancha tras caer en un cierre ajustado ante Unión Florida por 73 a 70. Fue un partido que tuvo al equipo siempre en carrera y muy cerca de quebrar la racha negativa, pero un parcial adverso de 0-8 en el momento decisivo terminó por torcer la historia. Las más destacadas fueron Martina Schunk (17), Guadalupe Chiapella (11), Santina Cherot (11) y Paula Santini (10).

El historial indica que se enfrentaron cuatro veces por Liga Femenina, con tres victorias para El Biguá y la restante para Rocamora. Esta noche dirigirán M. Robles y S. Cáceres.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD