Nuevos cupos disponibles para el Congreso de Actividad Física 2026

La Municipalidad de Cipolletti informó en las últimas horas habilitó nuevos cupos para anotarse en el 10° Congreso de la Actividad Física y su Proyección Social 2026, luego de que se completaran los primeros 500 lugares disponibles. Esta ampliación responde a la gran demanda de inscripciones, que seguirán abiertas hasta el jueves 5 de marzo inclusive a través del portal oficial del congreso.

La convocatoria está dirigida al público en general, pero especialmente a profesionales y estudiantes vinculados al área, como profesores y licenciados en educación física, kinesiólogos y médicos interesados en la temática.

Este congreso forma parte de los eventos que acompañan la 40° Corrida Ciudad de Cipolletti y se desarrollará entre el 5 y 6 de marzo, con la apertura oficial programada para el jueves a las 9 en el Teatro del Complejo Cultural Cipolletti.

La participación implica un aporte de 40.000 pesos para profesionales y público general, y 35.000 pesos para estudiantes. La inscripción estará disponible en el link de https://congreso.cipolletti.gob.ar/ .

Durante las jornadas, las actividades se llevarán a cabo tanto en el teatro como en el Complejo de Desarrollo Deportivo (ex-Corpofrut), ubicado en calle Saavedra al 260, donde se desarrollarán talleres, clases y conferencias relacionadas con el deporte y la actividad física.

Entre los expositores se encuentran destacados referentes de la región y el país, como profesionales de Buenos Aires, Mendoza, General Roca, Viedma, Cipolletti y Neuquén, quienes abordarán temas como educación física, salud y prácticas saludables en la comunidad.

Los ejes principales del congreso incluirán la democratización de los saberes en educación física, la relación entre actividad física y salud, y la importancia del deporte como dinamizador social, promoviendo prácticas recreativas y deportivas que fortalezcan la integración comunitaria.