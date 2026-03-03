Durante un operativo en un hotel en Avenida Olascoaga, en Neuquén Capital, personal de la Dirección Delitos llevó adelante un operativo, en el marco de tareas investigativas orientadas a la búsqueda de evadidos de la Justicia y la prevención de delitos organizados.

Participaron efectivos del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales, con participación de la División Recaptura de Evadidos y la División Robos y Hurtos.

Cerca de las 19, investigadores recibieron información sobre la presencia de ciudadanos chilenos en el hospedaje, uno de los cuales podría tener un pedido de captura vigente en su país.

A partir del aviso 15 efectivos fueron al lugar para una inspección. Al momento de salir del hotel, alrededor de las 19:30, los chilenos fueron identificados y, al detectarse inconsistencias en los datos filiatorios aportados, se procedió a su demora para averiguación de antecedentes.

Tras consultas con la Dirección Nacional de Migraciones y con autoridades de Chile, entre ellas la Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile, informaron que todos habían ingresado de manera irregular al país, uno de ellos registraba pedido de captura vigente en Chile, con prohibición de salida.

Al momento de retirar sus pertenencias del hotel, en la valija de uno de ellos hallaron una pistola calibre 9, dos cargadores de pistola, 48 municiones 9 mm, un cargador tipo tambor con capacidad para 50 cartuchos.

La Fiscalía de Actuación Genérica dispuso el secuestro del arma y la notificación de imputación por tenencia ilegal de arma de fuego.

Los cinco ciudadanos fueron puestos a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, que resolvió su expulsión inmediata del territorio argentino. Uno de ellos quedará detenido al ingresar a Chile, en virtud del pedido de captura vigente.

El operativo incluyó un dispositivo de seguridad especial para el traslado hasta la frontera, donde quedaron a disposición de las autoridades policiales chilenas.