Faltan exactamente 100 días para que la pelota vuelva a rodar en una Copa del Mundo. El 2026 marcará una edición histórica de la Copa Mundial de la FIFA 2026: será la primera con 48 selecciones y tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. Pero en la antesala del torneo, el clima no es solamente futbolero.

El calendario avanza y ya hay 42 seleccionados con boleto asegurado. En Sudamérica estarán Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay. Europa ya tiene a potencias como Francia, Inglaterra, España y Alemania, entre otros. También aseguraron su lugar seleccionados de África, Asia, Oceanía y Concacaf, mientras los repechajes terminarán de completar el cuadro definitivo.

Sin embargo, el foco se desplazó en los últimos días fuera de las canchas. El conflicto bélico que involucra a Estados Unidos e Irán encendió alarmas diplomáticas y deportivas. Irán ya está clasificado y, por cuestiones organizativas, debería disputar sus partidos de fase de grupos en territorio estadounidense. La tensión política abre interrogantes logísticos y simbólicos a tres meses del inicio.

Desde la federación iraní dejaron en claro su preocupación por el escenario internacional. En paralelo, en los despachos de la FIFA siguen de cerca la evolución de los acontecimientos. Aunque no hay definiciones oficiales, un eventual cambio de sede, modificación de grupo o incluso una baja forzada son hipótesis que comienzan a mencionarse en voz baja.

Mientras tanto, el torneo promete romper marcas históricas. Lionel Messi podría transformarse en el jugador con más triunfos en Mundiales y, junto a Cristiano Ronaldo, convertirse en uno de los pocos en disputar seis Copas del Mundo. También aparece en escena Kylian Mbappé, que persigue récords goleadores históricos.

El Mundial 2026 asoma como una fiesta deportiva de dimensiones inéditas, con más equipos, más partidos y más sedes que nunca. Pero a 100 días del pitazo inicial, el contexto internacional recuerda que el fútbol no vive aislado. La cuenta regresiva ya empezó y, esta vez, la incertidumbre también juega su partido.