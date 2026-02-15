Otra vez apareció en el momento justo. Mateo Pellegrino fue decisivo para Parma y le dio una victoria vital por 2 a 1 ante Hellas Verona en la Serie A, gracias a un gol de cabeza en el tramo final, cuando el empate parecía inamovible.

Titular en el ataque, Pellegrino volvió a demostrar por qué es una de las cartas más confiables del Parma en el área. A pocos minutos del cierre, atacó el primer palo y conectó un centro preciso desde la derecha con un cabezazo potente que venció a Lorenzo Montipò, que llegó a estirarse pero no pudo evitar la caída de su arco.

El tanto desató el festejo local y confirmó una tendencia, el argentino aparece cuando el partido quema. Con este gol, Pellegrino alcanzó su séptima conquista en la Serie A, consolidando una temporada de impacto. Su último grito había sido también determinante cuando, ante Lecce, marcó el 2 a 1 definitivo por la fecha 20 en enero.

Dentro del área, donde mejor se mueve, el delantero volvió a leer la jugada antes que nadie y a capitalizar una chance clara. Parma lo celebró como una final ganada; Pellegrino, como otra página de una racha que empieza a convertirlo en sinónimo de goles decisivos en Italia.

Pellegrino, español de nacimiento, llegó al mundo cuando su padre Mauricio -actual entrenador de Lanús- militaba en el Valencia, jugó en varias canteras de toda Europa debido a los compromisos futbolísticos de su progenitor en el continente, centrodelantero hizo inferiores en Valencia y el Inter de Milán, en 2018, Pellegrino se incorporó a las divisiones juveniles de Vélez Sarsfield.